Natale alla Nxt Station: apre la pista di pattinaggio con sagre e musica live

Bergamo si prepara al Natale con «Bergamo on Ice & Star Garden». Dal 22 novembre al 11 gennaio 2026 Piazzale degli Alpini si trasforma in un mondo di ghiaccio e luci, con una pista di pattinaggio lunga 26 metri e larga 14, circondata da un bosco natalizio e da giochi luminosi. L’ingresso è caratterizzato da una grande stella luminosa, che funge da stargate verso un’atmosfera magica.

Gli orari di apertura della pista di pattinaggio

La pista sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 13:00 alle 20:00, il venerdì dalle 13:00 alle 23:30, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 23:30. Per le scuole c’è la possibilità di prenotare l’accesso in gruppo fino al 21 dicembre.

Sagra della polenta, brasato e stracotto

In contemporanea, dal 21 al 30 novembre, Piazzale degli Alpini ospita la nuova Sagra della Polenta, Brasato e Stracotto, con un menù di stagione ricco di piatti tradizionali e alternative vegetali. I visitatori possono prenotare il proprio tavolo e godersi la festa in totale sicurezza e comodità.

Eventi musicali live

La musica dal vivo non manca: giovedì 20 novembre tornano i balli country con The Hazzard Country Dance al Tendone Bavarese dalle 19:30. Venerdì 21 novembre, per la rassegna Le Notti di Mario, sul palco INTER NOS ed EMSA. INTER NOS, trio bergamasco tra hip hop, indie e R&B, presenta il nuovo EP «Non ho più l’età». Emsa, artista eclettico della scena rap e cantautorale italiana, porterà sul palco energia e autenticità.

Sabato 22 novembre spazio al Karaoke Show condotto da Disco Pianobar, mentre domenica 23 novembre si chiude la settimana con “Canzoni che Canti”, un momento musicale interattivo per cantare e ballare insieme.