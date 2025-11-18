Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025

Natale alla Nxt Station: apre la pista di pattinaggio con sagre e musica live

BERGAMO ON ICE. Dal 22 novembre al 11 gennaio 2026 Piazzale degli Alpini si trasforma in un mondo di ghiaccio e luci, con una pista di pattinaggio.

La pista di pattinaggio in Piazzale Alpini
La pista di pattinaggio in Piazzale Alpini
(Foto di Archivio)

Bergamo

Bergamo si prepara al Natale con «Bergamo on Ice & Star Garden». Dal 22 novembre al 11 gennaio 2026 Piazzale degli Alpini si trasforma in un mondo di ghiaccio e luci, con una pista di pattinaggio lunga 26 metri e larga 14, circondata da un bosco natalizio e da giochi luminosi. L’ingresso è caratterizzato da una grande stella luminosa, che funge da stargate verso un’atmosfera magica.

Gli orari di apertura della pista di pattinaggio

La pista sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 13:00 alle 20:00, il venerdì dalle 13:00 alle 23:30, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 23:30. Per le scuole c’è la possibilità di prenotare l’accesso in gruppo fino al 21 dicembre.

Sagra della polenta, brasato e stracotto

In contemporanea, dal 21 al 30 novembre, Piazzale degli Alpini ospita la nuova Sagra della Polenta, Brasato e Stracotto, con un menù di stagione ricco di piatti tradizionali e alternative vegetali. I visitatori possono prenotare il proprio tavolo e godersi la festa in totale sicurezza e comodità.

Eventi musicali live

La musica dal vivo non manca: giovedì 20 novembre tornano i balli country con The Hazzard Country Dance al Tendone Bavarese dalle 19:30. Venerdì 21 novembre, per la rassegna Le Notti di Mario, sul palco INTER NOS ed EMSA. INTER NOS, trio bergamasco tra hip hop, indie e R&B, presenta il nuovo EP «Non ho più l’età». Emsa, artista eclettico della scena rap e cantautorale italiana, porterà sul palco energia e autenticità.

Sabato 22 novembre spazio al Karaoke Show condotto da Disco Pianobar, mentre domenica 23 novembre si chiude la settimana con “Canzoni che Canti”, un momento musicale interattivo per cantare e ballare insieme.

Per tutte le informazioni sugli eventi e sul menù della sagra, visitare www.nxtbergamo.it/eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
musica
Natale 2025