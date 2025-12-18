Natale in musica al Teatro Sociale con I Piccoli Musici

Un pomeriggio di musica e festa per tutta la città di Bergamo: domenica 21 dicembre il Teatro Sociale ospita il tradizionale Concerto di Natale dell’ensemble vocale I Piccoli Musici, appuntamento inserito nella sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti. L’inizio è fissato alle 15.30. Diretto da Mario Mora, il concerto assume quest’anno un valore speciale perché celebra il 40esimo anniversario della Scuola di Musica e del Coro I Piccoli Musici, nata come realtà educativa per i più piccoli e divenuta nel tempo un punto di riferimento nel panorama corale italiano, con una lunga attività concertistica in Italia e all’estero.