Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025
Natale in musica al Teatro Sociale con I Piccoli Musici
IL CONCERTO. Domenica 21 dicembre il tradizionale concerto dell’ensemble diretto da Mario Mora celebra i 40 anni della Scuola e del Coro: sul palco voci bianche, ex coriste, archi e pianoforti per un pomeriggio di melodie natalizie.
Un pomeriggio di musica e festa per tutta la città di Bergamo: domenica 21 dicembre il Teatro Sociale ospita il tradizionale Concerto di Natale dell’ensemble vocale I Piccoli Musici, appuntamento inserito nella sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti. L’inizio è fissato alle 15.30. Diretto da Mario Mora, il concerto assume quest’anno un valore speciale perché celebra il 40esimo anniversario della Scuola di Musica e del Coro I Piccoli Musici, nata come realtà educativa per i più piccoli e divenuta nel tempo un punto di riferimento nel panorama corale italiano, con una lunga attività concertistica in Italia e all’estero.
Per l’occasione salirà sul palco un coro composto dalle attuali voci bianche e da voci femminili di ex coriste degli anni Novanta e Duemila, che torneranno a cantare insieme nel segno della memoria e della gratitudine. Il programma propone alcune tra le più belle melodie natalizie per coro e quintetto d’archi e si arricchisce della partecipazione delle pianiste Martina Mora ed Elisa Arminio, diplomate al Conservatorio «Luca Marenzio» di Brescia, con un estratto dalla trascrizione a quattro mani per due pianoforti dello Schiaccianoci di Čajkovskij, simbolo musicale delle festività.
© RIPRODUZIONE RISERVATA