Nei teatri e musei da venerdì 6 agosto solo con il Green pass

Eccoci al dunque: anche nei nostri musei e teatri non si entrerà più senza il Covid Green pass. Fondazione Teatro Donizetti comunica che, «a partire da venerdì 6 agosto l’accesso agli spazi aperti al pubblico gestiti dalla stessa (Teatro Donizetti, Teatro Sociale e Casa Natale di Gaetano Donizetti) sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass».

Saranno quindi soggetti a tale regolamento «le visite guidate al Teatro Donizetti, al Teatro Sociale e a Casa Natale previste fino al 29 agosto e il festival Bergamo Jazz (16 – 19 settembre)».

La verifica del green-pass sarà effettuata all’ingresso dal personale di sala della Fondazione Teatro Donizetti e avverrà tramite esibizione del codice Qr della certificazione verde e di un documento d’identità in corso di validità. Per sveltire le operazioni di verifica delle certificazioni, saranno incrementati i punti di accesso per il pubblico.