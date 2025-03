Nek e Mannoia, Bollani e Ruffini: «Lazzaretto Estate» prende forma

L’estate al Lazzaretto inizia a prendere forma, con l’ufficializzazione dei primi nomi che andranno a comporre il cartellone della rassegna «Lazzaretto Estate», voluta dal Comune di Bergamo e arrivata quest’anno alla sua quinta edizione.

Nek e Mannoia i primi big

Gli spettacoli si terranno tra il 13 giugno e il 26 luglio al Lazzaretto in piazzale Goisis e «Shining Production» ha già comunicato due nomi: il 28 giugno a salire sul palco sarà Nek con lo spettacolo Nek hits Live 2025, in formazione «power trio», con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Il 26 luglio, serata finale della rassegna, un’altra big della musica italiana: Fiorella Mannoia, con «Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra», in cui l’artista romana sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis. I biglietti per Nek Hits – Live 2025 sono acquistabili già da mercoledì 5 marzo su Ticketmaster.it, TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati. Parimenti, il 5 marzo sono iniziate le prevendite per Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra sugli stessi portali e canali di vendita.

Già certa è anche la partecipazione di Paolo Ruffini, attore e comico, e Stefano Bollani, compositore e pianista, che torna a Bergamo. Grande ritorno è anche quello del Bergamo Jazz Festival, con tre date organizzate insieme al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, nell’ambito della rassegna di spettacolo del Lazzaretto.

Il ritorno del Bergamo Jazz Festival

«Ho chiesto espressamente alla Fondazione Bergamo Jazz Festival di esserci dopo l’assenza nel 2024. E sono arrivati con un programma davvero bello che presenteremo, insieme agli altri nomi, in una conferenza stampa tra qualche settimana», anticipa l’assessore alla Cultura, Sergio Gandi. E da Bergamo Jazz Festival è già stato annunciato il primo nome: dopo oltre 50 anni dal suo precedente concerto in città, il grande pianista americano Herbie Hancock torna al Lazzaretto venerdì 18 luglio. Nato a Chicago nel 1940, considerato uno dei massimi pianisti jazz presenti sulle scene dagli anni Sessanta in avanti, vincitore di ben 14 Grammy Awards, Herbie Hancock si esibì nel marzo del 1972 al Teatro Donizetti: al suo fianco c’erano, fra gli altri, il trombettista Eddie Henderson e il batterista Billy Hart, prossimi protagonisti di Bergamo Jazz 2025 il 22 marzo in qualità di componenti di The Cookers.

Niente Lucio Corsi