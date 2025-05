Nel weekend «Colpi d’amore», action comedy al cinema

I cinema italiani offrono pellicole per tutti i gusti in questo secondo weekend di maggio. La prima uscita da riportare nella nostra rassegna di oggi è il thriller diretto da Mel Gibson dal titolo «Flight Risk – Trappola ad alta quota». Un’agente federale deve trasportare un informatore di giustizia – ex contabile per una potente famiglia criminale – a New York attraverso le terre selvagge dell’Alaska viaggiando su un piccolo aereo. Si ritrova però intrappolata quando sospetta che il loro pilota non sia chi dice di essere. Michelle Dockery interpreta l’agente, Topher Grace è il testimone e Mark Wahlberg lo scatenatissimo pilota dalla doppia identità. Altri titoli del genere ancora in sala sono «Black Bag» con Michael Fassbender e Cate Blanchett e «The Accountant 2» con Ben Affleck.

C’è una novità anche per gli amanti del fantasy: «The Legend of Ochi» diretto da Isaiah Saxon, una fiaba cinematografica con effetti speciali in gran parte ancora analogici. Racconta la storia di una giovane ragazza che, dopo essere scappata di casa, scopre di essere in grado di comunicare con una rarissima specie animale, nota con il nome di Ochi. Con Helena Zengel, Finn Wolfhard, Willem Dafoe ed Emily Watson.

Commedia e action movie

Per chi è in vena di commedie divertenti dai toni action, «Colpi d’amore» con Ke Huy Quan, Ariana DeBose e Daniel Wu fa al caso vostro. Marvin Gable è un agente immobiliare che lavora nei sobborghi di Milwaukee, dove i cartelli «vendesi» sono ovunque. Gable riceve una busta rossa da Rose, una sua ex complice che dava per morta e all’improvviso si ritrova risucchiato in un mondo di spietati sicari, tra tradimenti e visite immobiliari trasformate in campi di battaglia mortali. Con un criminale sulle sue tracce, Marvin dovrà affrontare le scelte che lo perseguitano e un passato mai sepolto.

Al cinema anche un drama con protagoniste famiglie travagliate. Bailey ha 12 anni che sembrano dieci di più, perché è da sempre abituata a risolvere da sola i guai suoi e di chi le sta intorno. La sua famiglia più che allargata è scomposta: lei vive con il padre Bug e il fratello maggiore Hunter, figlio della ragazza che papà ha messo incinta a 14 anni, mentre la madre di Bailey ha avuto altri tre figli da uomini di passaggio, e al momento frequenta un tipo equivoco e violento, circondandosi di tossici. Bug sta per sposarsi con una donna conosciuta tre mesi prima, e Bailey rifiuta di andare al suo matrimonio: non ne può più del caos della sua esistenza e non sa come diventare adulta. Le uniche creature che la mettono di buon umore sono gli animali - cani, cavalli, gabbiani, corvi, farfalle - e uno strano giovane uomo soprannominato Bird, che se ne sta appollaiato in cima ai palazzi del quartiere e cerca la sua famiglia, che un tempo abitava accanto alla madre di Bailey… Il film si intitola proprio «Bird» ed è diretto da Andrea Arnold; nel cast James Nelson-Joyce, Barry Keoghan, Jasmine Jobson.

Per gli appassionati di horror segnaliamo invece «Werewolves» di Steven C. Miller, che si aggiunge a «Until Dawn» già in programmazione da un paio di settimane. Per il suo trentacinquesimo anniversario torna poi al cinema dal 12 al 14 maggio la pellicola di David Lynch «Cuore Selvaggio», tratta dal romanzo di Barry Clifford, con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe.