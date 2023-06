Nelle sale torna «Indiana Jones» alla ricerca del quadrante del destino

Indiana Jones torna al cinema: quindici anni dopo l’ultimo film, Harrison Ford riprende il ruolo del celebre archeologo-avventuriero in «Indiana Jones e il quadrante del destino», quinto capitolo della saga. La pellicola è ambientata nel 1969 e vede come sfondo storico la corsa allo spazio, con Jones che disapprova la scelta del governo americano di reclutare alcuni ex nazisti per aiutare gli Usa a battere l’Unione Sovietica . Si tratta del primo film della serie non diretto da Steven Spielberg: alla regia troviamo infatti James Mangold, che tra i propri lavori passati annovera anche i cinecomic «Wolverine – L’immortale» (2013) e «Logan – The Wolverine» (2017). Il cast è poi composto John Rhys-Davies e Karen Allen, che riprendono i ruoli di Sallah e Marion dal film originale, nonché Mads Mikkelsen come Jürgen Voller, il nazista impiegato dall’agenzia spaziale americana.