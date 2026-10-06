Nobel per la fisica a Francis Halzen, due giorni dopo il convegno a BergamoScienza
IL PREMIO. Il 4 ottobre il dialogo con Giulio Tonelli, che aveva sottolineato come il riconoscimento fosse ormai solo una questione di tempo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Francis Halzen, 82 anni, è l’unico vincitore del Nobel per la Fisica 2026. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti, all’University of Wisconsin-Madison, ed è stato premiato per «i suoi contributi decisivi all’esperimento IceCube», il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell’Antartide e che nel 2018 è riuscito a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Halzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
Ospite a BergamoScienza
Pochi giorni fa, domenica 4 ottobre, è stato ospite a BergamoScienza, appena due giorni prima dell’annuncio. In dialogo con Guido Tonelli – che durante l’incontro aveva sottolineato come il riconoscimento del Nobel per lo straordinario lavoro di Halzen fosse ormai solo una questione di tempo – Halzen ha raccontato al pubblico della XXIV edizione del festival il progetto IceCube, il grande osservatorio immerso in un chilometro cubo di ghiaccio del Polo Sud, capace di rilevare neutrini provenienti dal cosmo e aprire nuove prospettive sulla conoscenza dell’universo.
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