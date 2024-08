Nomadi, un inno di solidarietà e pace che supera i confini e le generazioni

Dalle canzoni di Guccini al pop impegnato

Orfano di Augusto Daolio, il cofondatore della band, classe 1946, non si è dato per vinto e ha condotto i Nomadi verso un’altra stagione, salutata da un seguito che s’è persino rinforzato nel tempo. In nome di Augusto, Beppe ha diretto il gruppo attraverso avvicendamenti, cambi di formazioni, gioie, dolori. Con 61 anni di interrotta avventura musicale e concertistica, i Nomadi inseguono felicemente il record di durata dei Rolling Stones. E Carletti alla pensione non ci pensa e promette di continuare finché avrà fiato. Gli altri, non tutti, sono più giovani, anche se il gruppo è rimasto fedele a se stesso, all’impegno preso negli anni ’60 quando i Nomadi cantavano le canzoni di Francesco Guccini. All’inizio i Nomadi si fanno le ossa nelle balere, poi la strada si apre. Daolio e Beppe spingono la band sul versante del pop impegnato, sociale, costruito su un canzoniere schiettamente popolare. Un quaderno di canzoni che si è solo arricchito negli anni, ferme restando le pietre miliari di un’intera carriera. Il concerto del «Bum Bum Festival» sarà antologico con brani immortali come «Noi non ci saremo», «Io vagabondo», «Un pugno di sabbia», «Dio è morto», «Canzone per un’amica».