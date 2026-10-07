«Note per Giulia», dieci donne sul palco nel ricordo di Giulia Gabrieli

Dieci donne, tra cantanti, performer e presentatrici, unite dalla musica nel ricordo di Giulia Gabrieli. Sabato 10 ottobre alle 21 il Cineteatro Gavazzeni di Seriate ospita la seconda edizione di « Note per Giulia », spettacolo dedicato alla ragazza bergamasca scomparsa nel 2011 a 14 anni dopo due anni di malattia, lasciando una testimonianza di fede e speranza.

Note per Giulia 2026, le protagoniste

Il progetto, ideato e diretto da Massimo Gandossi, porterà sul palco Tiziana Manenti e Azzurra Devalle, mamma e figlia arrivate quarte nel 2025 alla finale di «Io Canto Family». Con loro si esibiranno Lucia Reale, Cristina Suardi, Nicole Caslini, Clara Ventura, la ballerina e performer Sofia Inglese e Claudia Pellegrinelli, pediatra oncoematologa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e appassionata di canto.