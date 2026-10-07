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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

«Note per Giulia», dieci donne sul palco nel ricordo di Giulia Gabrieli

L’INIZIATIVA. Sabato 10 ottobre al Cineteatro Gavazzeni la seconda edizione di «Note per Giulia». Il ricavato sarà devoluto all’associazione conGiulia ETS.

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«Note per Giulia», dieci donne sul palco nel ricordo di Giulia Gabrieli
Il manifesto dell’iniziativa «Note per Giulia», sabato 10 ottobre alle 21 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate

Bergamo

Dieci donne, tra cantanti, performer e presentatrici, unite dalla musica nel ricordo di Giulia Gabrieli. Sabato 10 ottobre alle 21 il Cineteatro Gavazzeni di Seriate ospita la seconda edizione di «Note per Giulia», spettacolo dedicato alla ragazza bergamasca scomparsa nel 2011 a 14 anni dopo due anni di malattia, lasciando una testimonianza di fede e speranza.

L’iniziativa torna dopo il concerto del 2024 al Teatro Sociale, che aveva visto la partecipazione di Alberto Fortis.

Note per Giulia 2026, le protagoniste

«Note per Giulia», dieci donne sul palco nel ricordo di Giulia Gabrieli

Il progetto, ideato e diretto da Massimo Gandossi, porterà sul palco Tiziana Manenti e Azzurra Devalle, mamma e figlia arrivate quarte nel 2025 alla finale di «Io Canto Family». Con loro si esibiranno Lucia Reale, Cristina Suardi, Nicole Caslini, Clara Ventura, la ballerina e performer Sofia Inglese e Claudia Pellegrinelli, pediatra oncoematologa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e appassionata di canto.

A presentare la serata saranno Vanessa Minotti ed Emma Parigi, volti e voci radio-televisive di 3BMeteo.

Musica e danza per sostenere conGiulia

Ad accompagnare le artiste saranno Daniele Finazzi alle chitarre, Bobo Aiolfi al basso, Alberto Sonzogni alle tastiere, Luca Bongiovanni alla batteria e Samuele Giampietro al pianoforte. Sul palco anche cinque ballerine della scuola Progetto danza Bergamo.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.webtic.it e alla biglietteria del Cineteatro Gavazzeni. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione conGiulia ETS per sostenerne attività e iniziative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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