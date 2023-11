Nxt Station, inaugurata la pista di pattinaggio e a dicembre c’è Fabio Volo

Nxt Station diventa Platz . Il contenitore culturale nel cuore di Bergamo inaugura una nuova stagione autunno/inverno con l’apertura della pista di pattinaggio , all’aperto e in vero ghiaccio, nel cuore della città .

Dopo il successo della scorsa stagione, infatti, Nxt Station Platz ripropone gli appuntamenti che più hanno appassionato il pubblico di ogni età, rimettendo al centro di Piazzale degli Alpini una pista di pattinaggio, più grande della precedente, che si prepara ad accogliere pattinatori esperti o alle prime armi, pronti a divertirsi in famiglia o con gli amici.

Gli appuntamenti collegati alla pista di pattinaggio

La nuova pista di pattinaggio sarà il cuore della piazza autunnale che ospiterà un ricco calendario di appuntamenti per soddisfare i gusti di ogni età. Largo spazio alla letteratura grazie a Sottovuoto che porta a Nxt Station Platz gli autori Luca Perego, Matteo Bonfanti, Paolo Borzacchiello e Fabio Volo pronti a dialogare con il pubblico per presentare i loro nuovi libri. Attesissimi dai più giovani i party musicali con le hit più iconiche di ogni decade, ma la musica sarà protagonista anche con i dj set e con le serate di tango e swing che continuano a trasformare NXT Station in un’autentica balera.