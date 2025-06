Opera, Concerti, Operetta, Musical si completa la stagione del Donizetti

Una proposta che si conferma punto di riferimento culturale per la città, come sottolinea Sergio Gandi, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo: «Con la sua corposa Stagione dei Teatri, la Fondazione Teatro Donizetti occupa una posizione di rilievo nel quadro dell’offerta culturale della nostra città».

Opera&Concerti: da Disney alla grande musica barocca

Carmen inaugura la nuova stagione operistica

Il 30 gennaio (alle 20) e il 1° febbraio 2026 (alle 15.30), al Teatro Donizetti andrà in scena Carmen di Bizet , in una nuova produzione firmata da OperaLombardia.

Sul podio Sergio Alapont, alla regia Stefano Vizioli, protagonista il mezzosoprano Emanuela Pascu (in alternanza con Emilia Rukavina). Completano il cast artisti internazionali come Roberto Aronica, Ragaa El Din, Rocio Faus, Alessia Merepeza e Pablo Ruiz.

Opera Family: il teatro spiegato ai più giovani

Musical di Capodanno: «La Fabbrica dei Sogni»

Mercoledì 31 dicembre (alle 22) al Teatro Donizetti, la Compagnia Bit porterà in scena La Fabbrica dei Sogni, uno spettacolo ricco di costumi, canzoni e coreografie dal vivo, per immergersi in mondi fantastici e fiabeschi, da Aladin a Mary Poppins. Bi️glietti in vendita dal 14 ottobre.