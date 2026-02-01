Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 01 Febbraio 2026
Opi e Caterina, l’avventura ad «Amici» prosegue. Con i complimenti di Al Bano
VISTO IN TV. Questa volta è stato Al Bano a fare i complimenti ai due giovani cantanti bergamaschi in gara al talent di Canale 5 «Amici», Caterina e Opi.
Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di domenica 1 febbraio, Caterina Lumina, 22 anni originaria di Bergamo ma trapiantata a Minorca, in Spagna, ha chiuso la gara del Canto come quarta, dopo aver proposto «Right to Be Wrong».
Al Bano, giudice della 17ª puntata con Jake La Furia (ospite Giorgia che ha cantato «Corpi Celesti»), si è complimentato con Caterina. Le ha detto che è «perfetta e canta benissimo, muovendosi con altrettanto successo sul palco». Per lei, quindi, un esito migliore rispetto alla scorsa settimana: era finita in «zona gialla» e poi in sfida con Angie. Ma per entrambe l’avventura ad «Amici» continua, al contrario della ballerina Maria Rosaria, che è stata eliminata.
Tornando a Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, stavolta ha interpretato «Per colpa di chi». Al Bano ha sottolineato che il bergamasco è riuscito a coinvolgere il pubblico, che ha parlato al posto dei giudici. Opi è giunto nella «zona gialla» della classifica, però ha schivato la sfida perché, in ballottaggio con Plasma, quest’ultimo è risultato il più votato e ha vestito la felpa rossa con Gard.
