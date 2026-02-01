Opi e Caterina, l’avventura ad «Amici» prosegue. Con i complimenti di Al Bano

Al Bano, giudice della 17ª puntata con Jake La Furia (ospite Giorgia che ha cantato «Corpi Celesti»), si è complimentato con Caterina. Le ha detto che è « perfetta e canta benissimo , muovendosi con altrettanto successo sul palco». Per lei, quindi, un esito migliore rispetto alla scorsa settimana: era finita in «zona gialla» e poi in sfida con Angie. Ma per entrambe l’avventura ad «Amici» continua, al contrario della ballerina Maria Rosaria, che è stata eliminata.

Tornando a Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, stavolta ha interpretato «Per colpa di chi». Al Bano ha sottolineato che il bergamasco è riuscito a coinvolgere il pubblico, che ha parlato al posto dei giudici. Opi è giunto nella «zona gialla» della classifica, però ha schivato la sfida perché, in ballottaggio con Plasma, quest’ultimo è risultato il più votato e ha vestito la felpa rossa con Gard.