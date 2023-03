Per la prima volta a Bergamo Le Cirque Top Performers

In arrivo per la prima volta a Bergamo gli artisti della compagnia Le Cirque Top Performers per presentare il nuovo spettacolo di successo «Tilt». Per il pubblico l’appuntamento è al Creberg Teatro Bergamo, con tre spettacoli in programma: venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 21, e domenica 16 aprile alle ore 17. Ideato e prodotto da Le Cirque Top Performers che, con il primo spettacolo Alis ha richiamato oltre 260.000 spettatori in Italia e all’estero, Tilt è la nuova produzione che ha debuttato a fine 2019 ed è tornata in scena dal 2 dicembre all’8 gennaio scorso nei prestigiosi teatri di Grosseto, Genova, Padova, Milano, Trieste e Firenze, inanellando ripetuti sold out.