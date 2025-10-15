Burger button
Cultura e Spettacoli / Hinterland
Mercoledì 15 Ottobre 2025

«Per te», Edoardo Leo e il regista Aronadio a Stezzano

L’APPUNTAMENTO. Sabato 18 ottobre alle 20 a Le Due Torri Shopping Center Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio saranno con il pubblico del loro nuovo film «Per te».

Stezzano

Una serata speciale attende gli appassionati di cinema: sabato 18 ottobre alle ore 20, il Cinema Arcadia di Stezzano, all’interno de Le Due Torri Shopping Center, ospiterà Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che saluteranno il pubblico in occasione dell’uscita del loro nuovo film «Per te», prodotto da Lungta Film e distribuito da Piper Film.

Prima della proiezione, i due autori incontreranno gli spettatori per condividere aneddoti, emozioni e curiosità legate alla realizzazione del film, offrendo un’introduzione esclusiva alla visione.

«Per te», la locandina del film
«Per te», la locandina del film

Il film «Per te» racconta la storia vera di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, che, poco più che quarantenne, inizia lentamente a perdere la memoria. Mentre il mondo intorno a lui sfuma, Paolo sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, sostenuto dall’amore della moglie Michela e dal legame profondo con il figlio. Un racconto intenso e toccante che celebra la memoria del cuore e la potenza dell’amore oltre il tempo.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle ore 20. I biglietti possono essere acquistati on line oppure direttamente al cinema presso la biglietteria automatica oppure al bar.

