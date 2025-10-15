«Per te», Edoardo Leo e il regista Aronadio a Stezzano

Una serata speciale attende gli appassionati di cinema: sabato 18 ottobre alle ore 20 , il Cinema Arcadia di Stezzano, all’interno de Le Due Torri Shopping Center, ospiterà Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che saluteranno il pubblico in occasione dell’uscita del loro nuovo film «Per te» , prodotto da Lungta Film e distribuito da Piper Film.

«Per te», la locandina del film

Il film «Per te» racconta la storia vera di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, che, poco più che quarantenne, inizia lentamente a perdere la memoria. Mentre il mondo intorno a lui sfuma, Paolo sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, sostenuto dall’amore della moglie Michela e dal legame profondo con il figlio. Un racconto intenso e toccante che celebra la memoria del cuore e la potenza dell’amore oltre il tempo.