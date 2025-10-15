Cultura e Spettacoli / Hinterland
Mercoledì 15 Ottobre 2025
«Per te», Edoardo Leo e il regista Aronadio a Stezzano
L’APPUNTAMENTO. Sabato 18 ottobre alle 20 a Le Due Torri Shopping Center Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio saranno con il pubblico del loro nuovo film «Per te».
Stezzano
Una serata speciale attende gli appassionati di cinema: sabato 18 ottobre alle ore 20, il Cinema Arcadia di Stezzano, all’interno de Le Due Torri Shopping Center, ospiterà Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che saluteranno il pubblico in occasione dell’uscita del loro nuovo film «Per te», prodotto da Lungta Film e distribuito da Piper Film.
Prima della proiezione, i due autori incontreranno gli spettatori per condividere aneddoti, emozioni e curiosità legate alla realizzazione del film, offrendo un’introduzione esclusiva alla visione.
Il film «Per te» racconta la storia vera di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, che, poco più che quarantenne, inizia lentamente a perdere la memoria. Mentre il mondo intorno a lui sfuma, Paolo sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, sostenuto dall’amore della moglie Michela e dal legame profondo con il figlio. Un racconto intenso e toccante che celebra la memoria del cuore e la potenza dell’amore oltre il tempo.
L’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle ore 20. I biglietti possono essere acquistati on line oppure direttamente al cinema presso la biglietteria automatica oppure al bar.
