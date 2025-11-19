Pfm in concerto a Bergamo: alla ChorusLife Arena il tour «Doppia Traccia»

Sabato 29 novembre la ChorusLife Arena di Bergamo accoglie PFM – Premiata Forneria Marconi con il nuovo tour «Doppia Traccia», un progetto che unisce la storia del gruppo ai brani nati dallo straordinario incontro con Fabrizio De André. Un appuntamento atteso dai fan della band che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento del progressive rock italiano.

Un concerto in due capitoli

La formula del tour è questa: due parti, due anime, due modi di leggere la musica. La prima parte è dedicata ai successi intramontabili di PFM, da Impressioni di settembre a È festa, fino a La carrozza di Hans. La seconda è un omaggio a Faber con «PFM canta De André», progetto che continua a emozionare generazioni diverse grazie a brani simbolo come Il pescatore e Volta la carta.

Una storia che ha cambiato la musica italiana

Il tour nasce dopo il grande successo di «PFM canta De André Anniversary», registrato durante le date 2023/2024 per celebrare i 45 anni dal leggendario sodalizio tra la band e De André (1978-1979). Un incontro che ha ridefinito il rapporto tra rock progressivo e canzone d’autore, aprendo una nuova stagione creativa nella musica italiana.

Pfm: energia, tecnica e libertà sul palco