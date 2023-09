Pinguini, le date del 2024: a Milano doppio sold out. Decisi due giorni in più

Finita la prima parte del tour estivo, che si è conclusa il 9 settembre alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in una grande festa con 80mila persone, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano le nuove date che porteranno nei palazzetti «Fake News», disco uscito lo scorso dicembre e già certificato Triplo Platino. Il «Non perdiamoci mica di vista \ Fake news indoor tour - Palasport 2024», organizzato e prodotto da Magellano Concerti, vedrà la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024. Dopo un fulmineo doppio sold out a Milano per l’8 e 9 aprile e 65.000 biglietti venduti in 6 ore, già annunciate due nuove date: 11 e 12 aprile 2024, al Mediolanum Forum.

Le altre date

Queste tutte le altre date del tour: 3 e 4 aprile Jesolo (Ve), 16 e 17 aprile Torino, 23 e 24 aprile Pesaro, 26 e 27 aprile Bologna, 29 e 30 aprile Livorno, 2 e 3 maggio Firenze, 7 e 8 maggio Roma, 20 e 21 maggio Napoli, 24 e 25 maggio Bari, 28 e 29 maggio Messina.

Continua così, in una versione più intima e confidenziale, la tournée che quest’estate ha portato la band a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo Zanotti (il volto e la voce della band nonché compositore e autore) con gli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra), decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.