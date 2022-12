Pinguini, pienone per il primo firmacopie del nuovo album - Foto e video

Pienone e applausi per i Pinguini Tattici Nucleari venerdì 2 dicembre al «Daste» di via Daste e Spalenga a Bergamo. Il gruppo bergamasco, capitanato da Riccardo Zanotti, alle 18 ha incontrato i fan (oltre 600) per il firma-copie del nuovo disco dal titolo «Fake News». «È un piacere essere qui, oggi giochiamo in casa e siamo molto contenti – ha detto Zanotti – è tutto il giorno che leggiamo messaggi e commenti sui social, sembra che il nuovo disco stia piacendo, ci abbiamo lavorato per un anno e mezzo». Inevitabile un pensiero alla pandemia e alle distanze che si accorciano dopo tante difficoltà, in particolare a Bergamo, città pesantemente colpita dal virus: «Essere qui ha un significato storico nella nostra piccola storia – ha proseguito Zanotti – siamo già ritornati quest’estate a suonare, è bello ora anche poter ritornare a parlare con voi e fare qualche foto insieme».