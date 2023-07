Pinguini, un successo dopo l’altro: conquistata pure Roma. Ora si va a Bari

Continua la marcia trionfale dei Pinguini Tattici Nucleari in tutta Italia. Anche i due concerti di Roma domenica e ieri hanno visto lo stadio Olimpico traboccare di fan. Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati e Elio Biffi, dopo le tappe del tour al Nord, hanno conquistato anche la capitale e ora si avviano a fare la stessa cosa al Sud con i concerti di giovedì allo stadio San Nicola di Bari e del 30 luglio allo stadio San Filippo di Messina. Poi la band bergamasca sarà a Olbia il 13 agosto e il 9 settembre al Campovolo di Reggio Emilia per la chiusura del tour.

Domenica all’Olimpico erano in 60 mila e anche lunedì sera i fan hanno riempito ogni spazio. La band bergamasca, nata nel 2010 ed emersa a Sanremo 2020 con «Ringo Starr», di strada insomma ne ha fatta davvero tanta e in poco tempo. A Venezia, a San Siro, a Firenze e a Torino, dove i Pinguini hanno suonato prima di arrivare nella capitale, sono stati sold out. Il gran finale è previsto a Campo Volo, a Reggio Emilia, il 9 settembre: per quella data ci sono ancora posti disponibili.