Pinguini Tattici, il 27 maggio il nuovo singolo: «Giovani Wannabe»

I Pinguini Tattici Nucleari, dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo «Giovani Wannabe» (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in presave a questo link . Una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, wannabe, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la «fame» di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica. Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino «Ahia!», la band italiana con il record di certificazioni dello scorso anno (Fimi/GfK Italia) apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all’estate italiana.