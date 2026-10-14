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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 14 Ottobre 2026

Pinguini Tattici Nucleari, «Replay» esce il 4 dicembre. Nel 2027 il tour negli stadi

MUSICA. La band bergamasca annuncia il sesto album, anticipato da «Sorry Scusa Lo Siento». Il prossimo giugno ripartono i concerti, con due date a Milano.

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Redazione Web
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Pinguini Tattici Nucleari, «Replay» esce il 4 dicembre. Nel 2027 il tour negli stadi

Bergamo

Si intitola «Replay» e uscirà il 4 dicembre per Epic/Sony Music Italy il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. Il sesto disco della band bergamasca arriva dopo il successo di «Sorry Scusa Lo Siento», primo singolo ad anticiparlo e vincitore del Power Hits Estate 2026 all’Arena di Verona.

«Replay», tra passato, presente e futuro

Le canzoni nascono da esperienze concrete: «Un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto»

Alla base del progetto c’è una domanda: «Da trentenni ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori?». Riccardo Zanotti descrive un disco con «tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro», dosate cercando un equilibrio: «L’eccesso di passato porta alla nostalgia, l’eccesso di presente alla moda e l’eccesso di futuro all’illusione». Le canzoni nascono da esperienze concrete: «Un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto».

Il ritorno negli stadi nel 2027

Con 91 dischi di platino e 11 d’oro, il gruppo arriva al nuovo lavoro dopo «Hello World», nella Top 10 degli album del 2025, e un tour da nove date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti. Nel 2027 i Pinguini torneranno per la terza volta negli stadi con un tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Il calendario comprende i raddoppi di Torino e Milano e una tappa a Napoli.

Tutte le date dei concerti

4 giugno Bibione
8 giugno Bologna
12 e 13 giugno Torino
17 e 18 giugno Milano
21 giugno Padova
24 giugno Bari
27 giugno Napoli
3 luglio Messina
8 luglio Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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