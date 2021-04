Pinguini Tattici Nucleari, sbarca in tutte le radio il nuovo singolo - Il video

Arriva oggi in tutte le radio «Scrivile scemo», singolo già certificato Disco d’oro ed estratto da «Ahia!», l’ep - anch’esso «oro» - dei Pinguini Tattici Nucleari uscito lo scorso 4 dicembre.

Nella stessa settimana il singolo «Scooby Doo», altro estratto da «Ahia!», ottiene la certificazione Doppio platino, come a chiudere un anno di successi.

Mentre «Musica leggerissima» di Colapesce Dimartino conquista anch’esso, primo tra i brani sanremesi, il Doppio Disco di platino, quella messa in bacheca dai Ptn è un’autentica collezione di Dischi d’oro, di platino e Doppio platino, che accompagna il successo della band bergamasca, una delle più amate dal pubblico più giovane, cresciuta a «pane e live» nei piccoli club in epoca pre-Covid e arrivata nel giro di poco tempo, poco sopra il traguardo dei vent’anni, a salire sul podio del Festival di Sanremo alla sua 70° edizione con il brano «Ringo Starr» - due volte «platino» e per mesi ai vertici di tutte le classifiche - e a partecipare tra gli ospiti all’edizione del Festival di quest’anno.