Pinguini Tattici Nucleari, si allunga il tour negli stadi del 2027: raddoppiano Milano e Torino, annunciata Napoli

A un anno dall’inizio del loro nuovo tour negli stadi, i Pinguini Tattici Nucleari aggiungono nuovi appuntamenti a quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’estate 2027. La band bergamasca ha annunciato il raddoppio delle date di Torino e Milano e una nuova tappa a Napoli, arricchendo così il calendario del Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti.

Le nuove date

13 giugno 2027 – Allianz Stadium di Torino (nuova data)

18 giugno 2027 – Stadio San Siro di Milano (nuova data)

27 giugno 2027 – Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (nuova data)

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 3 giugno su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Il calendario completo del Tour Stadi 2027

4 giugno 2027 – Bibione

8 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

13 giugno 2027 – Torino (nuova data)

17 giugno 2027 – Milano

18 giugno 2027 – Milano (nuova data)

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

27 giugno 2027 – Napoli (nuova data)

3 luglio 2027 – Messina

8 luglio 2027 – Roma

Per i Pinguini Tattici Nucleari si tratta della terza tournée negli stadi della loro carriera, un traguardo che conferma la crescita costante di una delle realtà più solide e seguite della musica italiana contemporanea.

Il successo di «Sorry Scusa Lo Siento»

Pinguini Tattici Nucleari, fuori il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento» Ad accompagnare il nuovo capitolo della band è il singolo «Sorry Scusa Lo Siento», pubblicato il 15 maggio per Epic/Sony Music Italy. Il brano ha registrato il miglior debutto settimanale su Spotify Italia e si mantiene nella Top 10 della piattaforma. Ha inoltre raggiunto la vetta della classifica radiofonica EarOne nelle prime 24 ore dall’uscita, conservando il primo posto per tutto il weekend di debutto.

La canzone, definita dal gruppo una «favola gotica estiva», affronta il tema dell’incomunicabilità nelle relazioni sentimentali tra amore, fantasmi e xenoglossia. Ad accompagnarla un videoclip dalle atmosfere dark e cinematografiche con protagonista l’attrice Fotinì Peluso.

Numeri da record

La band arriva dal successo di Hello World – Tour Stadi 2025, che ha fatto registrare nove date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti. Un tour che ha contribuito a ridefinire gli standard delle grandi produzioni live italiane grazie a un concept ambizioso, un forte impatto visivo e una dimensione internazionale.