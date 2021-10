Polaresco e Piazzale Alpini, al via la «Winter Revolution»

Dopo il successo della stagione estiva, oltre 100mila presenze e più di 12mila biglietti venduti per i 150 spettacoli organizzati, Rete Doc e Yollom lanciano a Bergamo la Winter Revolution, il nuovo palinsesto di eventi e concerti per la stagione invernale, ripartendo dai luoghi che hanno dato nuova vita alla città: lo Spazio Polaresco e Piazzale degli Alpini.

La «Halloween Nerd Fest!» inaugura la stagione al Polaresco il 29 ottobre. Dopo il grande successo di pubblico al Bergamo Comics, oltre 10mila persone a laboratori e concerti a tema cartoon, alla Winter Revolution si replica con un weekend a tema horror. Tre giorni «da paura» con laboratori, cineforum e grandi concerti con la Spleen Orchestra, Rocky Horror Live e tanti altri ospiti. Il progetto nasce ispirandosi al modello delle grandi città del Nord Europa, dove la vita cittadina all’aperto, fatta di eventi culturali, concerti e cene, non si ferma durante la stagione invernale e, nutrendosi dell’atmosfera dei luoghi, crea insieme alle realtà del territorio nuovi impulsi, a livello culturale ma anche economico, per la città intera. L’intenzione è quindi di trasformare il Polaresco in un luogo di incontro e di lavoro, creando spazi di co-working, utili a vivere la città nella quotidianità, e accessi a diversi servizi. Piazzale degli Alpini, invece, rimane aperta alla cultura e all’intrattenimento, per garantire, come in estate, spettacoli di qualità e offerte gastronomiche di livello.

«La proposta artistica e d’intrattenimento della Summer Revolution è stata vincente – afferma Demetrio Chiappa, presidente di Doc Servizi – e ha dato nuova vita allo Spazio Polaresco e a Piazzale degli Alpini. Perciò abbiamo deciso di rilanciare col palinsesto invernale: obiettivo creare un modello esportabile in altre città italiane e ripartire con nuovi spettacoli che facciano da traino a tutta la filiera musicale. Confidiamo che il pubblico bergamasco, che ha dato una grande risposta quest’estate in termini di partecipazione, possa godere ancora di questi spazi al meglio, divertendosi e vivendo la città in ogni periodo. Inoltre, attraverso questi eventi, vogliamo dare un assaggio di quella che potrebbe essere Bergamo Capitale della Cultura 2023».