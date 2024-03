«Priscilla», Sofia Coppola racconta Elvis Presley attraverso gli occhi della moglie

Nel 2022 Baz Luhrmann con «Elvis» ha raccontato al pubblico il travagliato rapporto di Elvis Presley con il suo manager, il Colonnello Tom Parker. Il film, candidato a otto statuette agli Oscar 2023, ha portato alla ribalta mondiale Austin, che per l’interpretazione del re del rock and roll ha ricevuto il plauso di critica e pubblico. Ora Sofia Coppola prova a mostrarci Elvis da un’altra prospettiva, quella di sua moglie: è infatti arrivato nelle sale italiane «Priscilla», in cui la protagonista viene interpretata da Cailee Spaeny e il cantante da Jacob Elordi. La pellicola è basata sulle memorie della stessa Priscilla Presley, pubblicate con il titolo «Elvis and Me» nel 1985.

Per gli amanti dei «mostroni» da questo weekend è disponibile un nuovo capitolo del «MonsterVerse» : Godzilla e King Kong, un tempo nemici, in «Godzilla e Kong – Il nuovo impero» devono unire le forze e combattere fianco a fianco contro un terribile avversario che minaccia la loro esistenza (e quella dell’umanità). Titani, effetti speciali e grandi battaglie non deluderanno gli appassionati del genere.

I bambini di Gaza di Loris Lai

E poi un film che, visti gli avvenimenti recenti, è di estrema attualità e sembra quasi uno speranzoso documentario. «I bambini di Gaza» di Loris Lai, ambientato nel 2003 durante la seconda Intifada, racconta di due bambini, uno palestinese e uno israeliano, che si ritrovano uniti da una comune passione per il surf, mentre intorno a loro dilagano odio e morte. Da questo sport nasce un’amicizia profonda e «ribelle», che cambia la vita anche di un terzo personaggio, Dan, ex campione di surf la cui sorella è stata uccisa in un bombardamento sulla Striscia. I titoli di coda riportano parte di una lettera inviata da Papa Francesco ai produttori: «Questo film, con le voci piene di speranza dei bambini palestinesi e israeliani, sarà un grande contributo alla formazione nella fraternità, l’amicizia sociale e la pace».

«Un mondo a parte» con Albanese e Virginia Raffaele

Per quando riguarda le produzioni italiane, è uscito «Un mondo a parte», diretto da Riccardo Milani e interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Il protagonista è Michele Cortese, un maestro che dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitare questa fine in qualsiasi modo.