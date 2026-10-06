«Quale libro salveresti dal fuoco?». Vota il tuo titolo da tramandare

Un solo libro da salvare prima del fuoco. Quale sceglieresti? È la domanda rivolta alla città di Bergamo da Fondazione Teatro Donizetti , Fiera dei Librai e Sistema Bibliotecario Urbano con il nuovo progetto « Il libro salvato. Uno soltanto prima del fuoco ».

L’iniziativa prende spunto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e dallo spettacolo «Il fuoco era la cura» della compagnia Sotterraneo, in programma il 17 e 18 febbraio al Teatro Sociale per la rassegna Altri Percorsi.