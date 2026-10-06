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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 06 Ottobre 2026

«Quale libro salveresti dal fuoco?». Vota il tuo titolo da tramandare

L’INIZIATIVA. Fondazione Donizetti, Fiera dei Librai e Sistema bibliotecario urbano lanciano una votazione cittadina ispirata a Fahrenheit 451. Il titolo vincitore sarà scelto a febbraio.

Lettura meno di un minuto.
Roberto Vitali
Roberto Vitali Redattore
«Quale libro salveresti dal fuoco?». Vota il tuo titolo da tramandare
La locandina dell’iniziativa Il libro salvato, uno soltanto prima del fuoco

Bergamo

Un solo libro da salvare prima del fuoco. Quale sceglieresti? È la domanda rivolta alla città di Bergamo da Fondazione Teatro Donizetti, Fiera dei Librai e Sistema Bibliotecario Urbano con il nuovo progetto «Il libro salvato. Uno soltanto prima del fuoco».

L’iniziativa prende spunto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e dallo spettacolo «Il fuoco era la cura» della compagnia Sotterraneo, in programma il 17 e 18 febbraio al Teatro Sociale per la rassegna Altri Percorsi.

Il libro da salvare: votazioni aperte a Bergamo

Dal 6 ottobre al 13 novembre i cittadini potranno indicare liberamente il libro che ritengono indispensabile per leggere e comprendere il presente. Si potrà votare con le cartoline distribuite alla biglietteria del Donizetti, nelle biblioteche e nelle librerie aderenti alla Fiera dei Librai oppure online qui.

«Quale libro salveresti dal fuoco?». Vota il tuo titolo da tramandare
Il qrcode per votare il libro che salveresti

«Vogliamo chiedere quale testo sia oggi un antidoto all’assuefazione e all’omologazione», spiega Daniele Rocchetti, direttore artistico della Fiera dei Librai.

Da 33 titoli a un solo libro

Il 27 novembre al gres art 671, Alessandro Bergonzoni leggerà i 33 titoli più votati, dando il via alla seconda fase. La votazione proseguirà fino al 16 febbraio.

Il libro vincitore sarà proclamato il 18 febbraio al Teatro Sociale, al termine dello spettacolo. «La scelta individuale diventerà progressivamente un rito collettivo», sottolinea Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi.

Il percorso si concluderà il 17 aprile, durante la Fiera dei Librai, con la presentazione e una lettura pubblica del libro scelto.

«Quale libro salveresti dal fuoco?». Vota il tuo titolo da tramandare
IL LIBRO SALVATO - Uno soltanto prima del fuoco (da sinistra) MARIA GRAZIA PANIGADA - Direttrice Artistica Stagione di Prosa e Altri Percorsi LAURA BONI - Direttrice Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo SERGIO GANDI - Assessore alla Cultura Comune di Bergamo DANIELE ROCCHETTI - Direttore Artistico Fiera dei Librai
(Foto di Rossetti Foto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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