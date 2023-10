Radio Alta, il «Nuovo giorno» inizia alle 6. Una programmazione sempre più ricca

Il palinsesto

Ma i cambiamenti più importanti sono nel palinsesto, dove accanto a programmi amatissimi come «Colazione con Radio Alta» e alla programmazione musicale sempre molto curata, arrivano frizzanti novità. La prima è che al mattino si inizia decisamente presto: dalle 6 alle 7 c’è «Radio Alta - nuovo giorno», un format di un’ora, condotto da Teo Mangione, dove viene dato spazio a diversi personaggi che si raccontano: «In questi giorni abbiamo avuto Danilo Sacco, storica voce dei Nomadi, sono venuti anche la doppiatrice Lilli Manzini, e bergamaschi amatissimi come il Bepi, Luciano Ravasio, Paolo Aresi. L’ora mattutina facilita la confidenza e tutti ci raccontano non solo quello che fanno ma anche chi sono. Se un tempo facevo fatica a trovare gente in diretta adesso non è più così, la gente si sveglia volentieri presto per andare in radio».