Raf a Treviolo, grande attesa per «Treviva»

Uno, due, Treviva! È già passato quasi un anno da quando cinquantamila persone hanno transitato per Treviolo in occasione di Treviva 2022. È arrivato il momento della nuova edizione del Festival che si svolgerà, come da tradizione, nel secondo weekend di giugno : sabato e domenica prossimi. «Treviva è la festa del ritorno alla normalità, il momento che tutti aspettiamo per stare insieme in piazza: un vera gioia! – commenta Martina Locatelli, Assessore alle Politiche Giovanili, Comunicazione e Innovazione del Comune di Treviolo. Questo festival è nato con l’obiettivo di valorizzare e dare vita al territorio, e così è stato».