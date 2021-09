Rassegna «Box Organi»: Ajossa incanta a Lallio e stasera conferenza a due voci in oratorio

Si è inaugurata sabato 18 settembre, nella chiesa arcipresbiterale dei SS. Bartolomeo e Stefano di Lallio e tra i vivaci consensi dei presenti, la rassegna «Box Organi. Suoni e parole d’autore». Alla tastiera solitaria del Bossi Urbani 1889 sedeva, per l’occasione, una giovane titolata, dolce e agguerrita, nel pieno della prima età vitale, che ha saputo dare sfoggio della sua versatile arte interpretativa prodigandosi generosamente in un programma di elevata composizione, impreziosito da ben due nuovi lavori scritti su commissione.

A parte l’aspetto tecnico, indubitabile, reso palpabile da una freschezza di approccio specialmente nel brano virtuosisticamente più impegnativo - il conclusivo «Lied to the Sun», dalla Lied-Symphony op. 66 di Flor Peeters -, Francesca Ajossa si è mossa sempre con sostenuta abilità cantabile in Marco Enrico Bossi, Oreste Ravanello e nel meno rubricato Goffredo Giarda, trovando impasti nobilmente efficaci nella tavolozza fonica dello strumento di Lallio, e che, nel caso dei rintocchi di lontane campane previste in partitura sul finire del bossiano Chant du soir, hanno raggiunto punte di raccolta, autentica commozione. L’emozione si è reiterata in certi ineluttabili crescendi, a sottolineare via via il moto grandioso dell’oceano oppure la vastità di un ampio panorama montano, presenti in altri due movimenti tratti ancora dalla Symphony di Peeters .