Renga: a Bergamo un concerto speciale, senza aggeggi elettronici

Chi lo segue su Instagram sa bene che Francesco Renga ha ripreso la strada dei concerti. Ha un nuovo singolo che viaggia con lui, «Mille errori», e una band fidata che lo asseconda e suona in scena, alla vecchia: con gli strumenti che suonano per davvero. Anche a Bergamo, il 30 luglio al Lazzaretto (inizio ore 21.30). «Siamo tornati ad una quasi normalità. Credo che ormai dovremo convivere con l’idea che qualcosa va e viene», spiega Francesco. «Però vedere le persone che possono riunirsi davanti ad un palco, per divertirsi, star bene, senza mascherine, è veramente tanto. Lo leggi sui volti il desiderio feroce di stare insieme. C’è in giro il mondo, siamo partiti tutti».