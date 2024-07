Renga e Nek conquistano il pubblico di Bergamo, tra grandi classici e novità - Foto e video

Il sodalizio tra Francesco Renga e Nek sembra non volersi fermare più. Questo è quanto i due artisti hanno voluto ribadire con la propria esibizione ai fan accorsi in Fiera a Bergamo mercoledì 24 luglio per il concerto dei due artisti.

Una serata all’insegna dei grandi classici di due tra le migliori voci della musica italiana, che hanno però lasciato spazio anche a novità, come «Pazzo di te» presentata in occasione della passata edizione del Festival di Sanremo.

Il concerto

Sin dai primi attimi del concerto, i due hanno dato prova di non aver bisogno di fare economia sulla scaletta, proponendo in apertura masterpiece provenienti da entrambe le discografie come «Se io non avessi te», «Sei grande», «Guardami amore» e «Ci sarai», inframezzate dai nuovi brani di «RengaNek», «L’infinito più o meno» e la sopracitata «Pazzo di te», il tutto con un arrangiamento in salsa rock che ha fatto esplodere il pubblico dai primi minuti sino all’encore finale.

