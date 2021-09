Ritorna «Art2night», la notte bianca dell’arte colora tutta la città

Parola d’ordine «comunità» per l’ottava edizione di Art2night, la notte bianca dell’arte che sabato, dalle 17 alle 24, propone una non stop all’insegna della creatività nelle sue molteplici declinazioni, sia in città che sul territorio. Patrocinata e sostenuta dal Comune di Bergamo, patrocinata da Provincia di Bergamo, Siae e Ascom, organizzata dall’Associazione Culturale Art Maiora, con il sostegno di Piazzalunga Srl, Planetel Spa e Prometti Srl, vuole essere una festa collettiva aperta a tutti, appassionati d’arte, semplici curiosi, grandi e piccini, in un orario extra ordinario, con la formula, per la maggior parte delle proposte, ad ingresso libero: «Un evento che punta alla condivisione, alla contaminazione tra luoghi e linguaggi dell’arte, e a una fruizione slow della cultura, che chiede sempre meno individualismo e sempre più aggregazione», descrive la responsabile della manifestazione Claudia Sartirani alla presentazione alla stampa del progetto, tenutasi al Convento di San Francesco. Il Museo delle Storie - dove è attivo il cantiere di realizzazione del nuovo percorso museale dedicato al Novecento - come «corpo museale diffuso sulla città alta e bassa», come lo ha definito il direttore Roberta Frigeni, non poteva mancare all’appuntamento con la notte bianca, che conta sul coinvolgimento di circa trenta tra enti laici ed ecclesiastici, operatori culturali, fondazioni, associazioni, guide turistiche e artisti. «Una notte per incontrare il museo aperto in un momento in cui finalmente intravvediamo il ritorno alla normalità. – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti – Niente più della cultura sa creare legami e relazioni».

Arte, tour, musica e spettacolo andranno in scena in luoghi d’arte noti o meno conosciuti, componendo un cartellone di circa 40 proposte, a cominciare dalle visite guidate e aperture straordinarie di luoghi simbolo quali il Campanone, il Palazzo Podestà e il Museo della Cattedrale, le Mura Venete e l’Ex Carcere di Sant’Agata . Aperture esclusive per la notte bianca dell’arte anche in via Pignolo, con il cortile, il fondaco e il giardino di Palazzo Tasso, e in via San Tomaso con il suggestivo Oratorio di San Lupo. Porte aperte anche a Palazzo Moroni, con l’opportunità di rivedere dopo il recente restauro le quattro sale barocche affrescate, oltre agli amatissimi giardini.