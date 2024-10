Sabato il rock dei Fast Animals and Slow Kids a Bergamo

«Hotel Esistenza è un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali è meglio scappare, di autostrade che ti riportano a casa, dell’inferno che abbiamo dentro e di una vita normale a cui nessuno crede più». Così la band alternative rock Fast Animals and Slow Kids ha descritto sui suoi canali social «Hotel Esistenza», settimo album studio la cui pubblicazione è prevista per il 25 ottobre.

Per partecipare alla tappa bergamasca dell’instore tour dei Fast Animals and Slow Kids sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito Ticket SMS e pre ordinare l’album «Hotel Esistenza» sul sito della band o, in alternativa, acquistarlo direttamente in loco durante l’evento.