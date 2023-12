Sai già cosa fare il 31 dicembre? Ecco gli appuntamenti del Capodanno

Se il Capodanno in piazza a Bergamo è in piazzale Alpini con Giuliano Palma e Radio Number One , a Selvino in piazza del Comune è in programma musica dj set con anche momenti live. Musica dal vivo e Italiana Band anche a Treviglio .

Una fiaccolata saluta il 2023 a Colere: in programma la fiaccolata di fine anno organizzata dalla Pro Loco per salutare il 2023 lungo le vie del paese. Ritrovo alle 19.30 al bivio di via Valzella oppure al in fondo a via Valle, saranno distribuite delle fiaccole per poi camminare fino al centro del paese. I percorsi si ricongiungeranno all’esterno del Presolana Cultural Forum per il falò della Vecchia e fuochi d’artificio,