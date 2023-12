Capodanno in piazzale Alpini. Ci sono Giuliano Palma con Radio Number One

La serata in piazza si aprirà e si concluderà con il dj set di Radio Number One con Vittoria Marletta e Alvise Salerno. Un evento a ingresso gratuito con prenotazione su TicketSMS, un appuntamento organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production, che riempirà di musica, luci e tanto divertimento Nxt Station in Piazzale degli Alpini.

Dopo una lunga estate che ha regalato a cittadini e visitatori grandi concerti con artisti nazionali e internazionali, il palco Nxt Station torna in Piazzale degli Alpini nella notte più attesa dell’anno per salutare un 2023 straordinario e accogliere il nuovo anno secondo tradizione: all’insegna della musica dal vivo di grande qualità.

Giuliano Palma

Capodanno a Bergamo con Giuliano Palma Giuliano Palma è una delle voci più distintive del panorama italiano. Nel 1987 fonda i Casino Royale, con cui pubblica diversi album. Con la band, ancora oggi ritenuta pietra miliare dei primi anni 90 e crossover di varie influenze musicali segnate da una forte influenza ska e reggae, arriva a calcare i palchi dei più grandi festival e ad aprire i concerti del tour degli U2 nel 1997. Il 1999 è un anno di svolta per Giuliano Palma che sceglie la vita da solista lasciando i Casino Royale dopo 12 anni per dedicarsi al suo side-project i Bluebeaters, un trionfo. La band riunisce esperienze provenienti da altri gruppi come Fratelli di Soledad, Africa Unite e Casino Royale, appassionati di rocksteady giamaicano e soul americano, che reinterpretano brani d’autore e sconosciuti al grande pubblico. Nel 2002 esce il suo primo vero album da solista “GP Gran Premio” da cui sono stati estratti due singoli “Musica di musica” e “Viaggio solo”. Nel 2017 Giuliano torna a produrre e riarrangiare in chiave rocksteady le più belle canzoni di natale con l’album “Happy Christmas”. Nel 2023 pubblica il singolo “Satellite”.

Forte dei risultati che ogni anno l’album riceve dagli ascolti in streaming e dalle vendite, proprio quest’anno Giuliano Palma ha deciso di arricchire la versione di “Happy Christmas” pubblicata nel 2017 con due nuovi brani e così dal 15 dicembre saranno disponibili oltre alle 10 tracce del disco originale anche “Have yourself a Merry Little Christmas” e “Santa Baby”, due veri e propri classici del Natale.

“Happy Christmas” ripercorre attraverso lo ska i grandi classici natalizi a cui tutti siamo affezionati (a meno che voi non siate del team Grinch!) e oggi come ieri l’idea è quella di regalare alle famiglie un disco in grado di tenere compagnia nel periodo di dicembre, magari durante i pranzi e le cene con i parenti, con buonumore e serenità.

La scelta dei brani della versione pubblicata nel 2017 e dei due che oggi la arricchiscono è ricaduta non solo sulle sue preferenze personali, ma anche su canzoni che potessero esprimere - al di là dello spirito natalizio - l’energia del rock ’n roll e del rockabilly, poi ripresa e reintepretata in chiave ska da Palma.

Dj-set con Radio Number One

Radio Number One con Vittoria Marletta e Alvise Salerno scalderà il pubblico prima del concerto e poi ancora dopo la mezzanotte, con una selezione di grandi successi musicali dell’anno che si chiude e quelli di sempre, per ballare, cantare e celebrare l’arrivo del 2024 tutti insieme.

Le regole e il programma

Prevista una delibera che fissa un numero massimo di partecipanti in 5 mila persone, tempi e modalità. È prevista la presenza di dj set dalle 21 alle 22,15 e dalle 23,50 fino all’una e mezza di notte, chiusura della festa alle 2.