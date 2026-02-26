Sanremo 2026, la top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci - Video

Al Teatro Ariston è andata in scena la terza serata del Festival di Sanremo: una terza serata più movimentata, da Irina Shayk al «Lapo» di Ubaldo Pantani, dalla testimonianza di Paolo contro la violenza giovanile all’inno alla pace di Laura Pausini con il Piccolo Coro dell’Antoniano. Vota nel sondaggio la tua canzone preferita!

01.12: dopo un attimo di pausa per il calcolo della classifica, Carlo Conti, Laura Pausini, Irina Shayk e Ubaldo Pantani annunciano i primi cinque della terza serata, in ordine casuale: sono Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci. E così si chiude la serata.

01.03: stop al televoto, dichiarato da Carlo Conti dopo un’imitazione di Maria De Filippi da parte di Vincenzo De Lucia.

Vincenzo De Lucia imita Maria De Filippi

(Foto di Ansa) 00.38: sul palco di nuovo Ubaldo Pantani, co-conduttore della serata, non più in «versione Lapo». L’attore si esibisce in una serie di imitazioni, partendo da Max Allegri, allenatore del Milan, e Luciano Spalletti, della Juventus, Rino Gattuso, ct della Nazionale, Massimo Giletti, Mario Giordano e tanti altri.

Le imitazioni di Ubaldo Pantani

(Foto di Ansa) 00.32: dopo la pausa per il tg ecco l’ultimo cantante in gara: è Sayf con «Tu mi piaci tanto». Carlo Conti ricorda i codici dei quindici artisti che si sono esibiti durante questa terza serata, prima di dare il via al gran finale.

00.20: la serata procede senza squilli, con i cantanti in gara protagonisti. La quattordicesima, penultima della serata è Mara Sattei con «Le cose che non sai di me».

Mara Sattei sul palco

(Foto di Ansa) 00.01: altro bis di esibizioni, una dietro l'altra. Prima Arisa con la sua «Magica favola», in testa nel sondaggio sul nostro sito. Subito dopo ecco sul palco Michele Bravi con «Prima o poi», quindi Luché con «Labirinto».

L’esibizione di un’elegantissima Arisa

(Foto di Ansa) Un emozionante Michele Bravi

(Foto di Ansa) Luchée la sua energia

(Foto di Ansa)

23.40: dopo un viaggio sulla nave Costa Toscana, dove Max Pezzali si è esibito con un medley di alcuni suoi grandi successi per la gioia del pubblico. Quindi si torna alla gara: è il momento di Serena Brancale con «Qui con me». La serata prende un ritmo sostenuto, il decimo cantante è Samurai Jay con «Ossessione»: durante l’esibizione Belen Rodriguez torna sul palco dell’Ariston, nelle vesti di special guest, per pronunciare un verso della canzone.

Samurai Jay

(Foto di Ansa) L’esibizione di Serena Brancale

(Foto di Ansa)

23.26: torna sul palco Irina Shayk, che con Ubaldo Pantani (sempre in «versione» Lapo), Laura Pausini e Carlo Conti presenta l’ottavo artista in gara: Eddie Brock con «Avvoltoi».

Eddie Brock sul palco

(Foto di Ansa) 23.21: momento di sport a Sanremo. In platea c'è Fefè De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, campione del mondo in carica, che dà appuntamento agli europei che si giocheranno proprio in Italia nel mese di settembre.

23.12: si torna alla gara. Il settimo artista della serata è Francesco Renga con «Il meglio di me». Quindi si va in esterna, al Suzuki Stage di piazza Colombo: sul palco - lanciato da Daniele Battaglia - c’è lo show dei The Kolors, con un medley dei loro più grandi successi usciti negli ultimi anni, come «Un ragazzo una ragazza» e «Tu con chi fai l’amore».

L’esibizione di Francesco Renga

(Foto di Ansa) 22.39: un video di Pippo Baudo proiettato sullo schermo presenta un altro ospite della serata, Eros Ramazzotti. L’artista, dopo i ringraziamenti di Carlo Conti, si esibisce con «Adesso tu», uno dei suoi grandi successi, cantato in coro col pubblico. Sul palco arriva poi Alicia Keys per duettare con Ramazzotti sulle note de «L’aurora». Ma c’è un problema tecnico: esibizione rimandata a dopo la pubblicità. Al rientro l’esibizione è un successo: standing ovation dell’Ariston. E allora Carlo Conti convince Alicia Keys a cantare il suo successo «Empire state of mind». E altra standing ovation.

Eros Ramazzotti canta «Adesso tu»

(Foto di Ansa) Carlo Conti con Alicia Keys ed Eros Ramazzotti

(Foto di Ansa) L’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti

(Foto di Ansa)

22.23: sul palco, di giallo vestita, torna Laura Pausini. Per lanciare l’esibizione del sesto cantante in gara: Raf con «Ora e per sempre».

L’esibizione di Raf

(Foto di Ansa) 22.12: sul palco il quinto cantante in gara stasera. È il momento di Tredici Pietro con la sua «Uomo che cade». Subito dopo, risate in platea per l’ingresso di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, che danno vita a un siparietto comico mimando i musicisti.

L’esibizione di Tredici Pietro

(Foto di Ansa) 22.00: Carlo Conti presenta un ospite davvero speciale, in collegamento da Genova c’è Paolo Sarullo, il giovane di Albenga che è stato aggredito, mentre era in monopattino, da quattro adolescenti che hanno provato a rapinarlo, è caduto a terra e da allora è tetraplegico: «Stop alla violenza sui giovani», dice in collegamento. Racconta che Olly è il suo cantante preferito, accenna Balorda Nostalgia e si rivolge ai suoi aggressori: «Non dovrebbe più accadere a nessuno». E quando Carlo Conti lo invita a non mollare, replica con un sorriso: «Non si molla».

Paolo Sarullo in collegamento

(Foto di Ansa) 21.53: tornano sul palco Irina Shayk e «il Lapo» di Ubaldo Pantani, per presentare con Carlo Conti il quarto cantante in gara questa sera. È il momento di Sal Da Vinci con «Per sempre sì». Ovazione dell’Ariston, anche stasera, al termine dell’esecuzione. E l’artista si commuove.

L’energia di Sal Da Vinci

(Foto di Ansa) 21.46: un momento estremamente toccante al rientro dalla pubblicità. Laura Pausini canta «Heal the world» accompagnata dal «Piccolo Coro dell’Antoniano». Un inno alla pace, mentre sullo schermo scorrono le immagini di varie guerre in giro per il mondo. «Vogliamo tutti un mondo senza guerre, e lo vogliamo per loro», dice Pausini riferendosi ai bambini che hanno cantato con lei. «Grazie per questo momento», risponde Carlo Conti.

Pausini canta «Heal the world» con il «Piccolo Coro dell’Antoniano»

(Foto di Ansa) Uno dei momenti più toccanti della terza serata

(Foto di Ansa)

21.35: arriva sul palco il secondo co-conduttore della serata, il comico Ubaldo Pantani, che in abito tricolore imita Lapo Elkann. E s’innesca un divertente scambio di battute con Carlo Conti.

Carlo Conti e Ubaldo Pantani

(Foto di Ansa) 21.20: «Per me è un grande onore dare il Premio alla Carriera a un monumento della musica italiana, che quest’anno compie 90 anni. Ha legato il suo nome a grandi successi di Battisti, Mina, Cocciante e tanti altri»: con queste parole, Carlo Conti chiama sul palco un emozionato Mogol. «Grazie a tutti - dice lui - grazie di cuore, un’accoglienza così mi ha commosso», mentre viene lanciato un video che mostra una collezione di successi scritti da Mogol e arrivati a Sanremo. Standing ovation dell’Ariston. È quindi il momento della terza cantante in gara, Malika Ayane con «Animali notturni».

L’esibizione di Malika Ayane

(Foto di Ansa)

Un emozionato Mogol, sul palco con Carlo Conti

(Foto di Ansa) Il video trasmesso sullo schermo

(Foto di Ansa)

21.12: Carlo Conti presenta Irina Shayk, co-conduttrice della serata: «Buonasera Italia, buonasera Sanremo. Sono felicissima di essere qui, grazie mille». Conti le chiede: «Come mai hai accettato di venire?», e lei: «Carlo, sono qui per te. Chi amo della musica della musica? Ovviamente te», rivolgendosi a Laura Pausini. Applausi e risate in sala. Insieme, i tre presentano il secondo cantante della serata: Leo Gassmann con «Naturale».

Leo Gassmann

(Foto di Ansa) 21,00: dopo i 15 di ieri, è la serata della seconda esibizione per l’altra metà di artisti in gara. A dare il via ufficiale alla serata sono Maria Antonietta & Colombre, con la loro «La felicità e basta».

Maria Antonietta & Colombre

(Foto di Ansa) 20,55: è già il momento del verdetto per le Nuove proposte. Ad Angelica Bove il premio della critica «Mia Martini» e il premio della sala stampa «Lucio Dalla». Poi Carlo Conti annuncia il vincitore delle Nuove proposte, che un po’ a sorpresa dopo i due annunci precedenti va a Nicolò Filippucci, che conquista il 75% del televoto. «Sono contentissimo, non so cosa dire. Grazie davvero, grazie maestro, grazie orchestra, grazie a tutti, è un sogno, davvero», dice a caldo Nicolò Filippucci.

Nicolò Filippucci premiato da Laura Pausini

(Foto di Ansa) 20,40: come sempre puntualissimi, Carlo Conti e Laura Pausini «scendono» sul palco del Teatro Ariston per dare il via alla terza serata del Festival di Sanremo 2026. Al primo punto della scaletta la finale delle Nuove proposte, tra Angelica Bove con «Mattone» e Nicolò Filippucci con «Laguna», presentata da Gianluca Gazzoli.

Angelica Bove

(Foto di Ansa) Nicolò Filippucci

(Foto di Ansa)

La seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto mercoledì 25 febbraio su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share. Un risultato che migliora in share quello della prima serata, che aveva fatto segnare il 58% con 9 milioni 600mila spettatori.

Carlo Conti Irina Shayk Gianluca Gazzoli

L’anno scorso la seconda serata del festival aveva ottenuto in media, in termini di total audience, 11 milioni 800mila spettatori pari al 64.6% di share. Il picco di ascolto in valori assoluti è stato raggiunto alle 21.57, con 13 milioni 706mila telespettatori sintonizzati su Rai1 all’ingresso in scena della co-conduttrice Pilar Fogliati. Alle 00.48 il picco in share, con il 66.1% durante lo show di Lillo.

La finale delle Nuove Proposte

E stasera - giovedì 26 febbraio - c’è la terza serata di Sanremo 2026: la scaletta prevede l’esibizione dei 15 cantanti Big che non si sono esibiti ieri sera e la finale della sfida tra le Nuove Proposte Nicolò Filippucci e Angelica Bove. La gara dei giovani è presentata da Gianluca Gazzoli. L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai 1, è previsto per le 20.40. Ecco la lista dei 15 cantanti che si esibiranno stasera: Michele Bravi - Prima o poi; Sayf - Tu mi piaci tanto; Mara Sattei - Le cose che non sai di me; Arisa - Magica favola; Luchè - Labirinto; Samurai Jay - Ossessione; Raf - Ora e per sempre; Serena Brancale - Qui con me; Malika Ayane - Animali notturni; Eddie Brock - Avvoltoi; Sal Da Vinci - Per sempre sì; Tredici Pietro - Uomo che cade; Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta; Leo Gassmann - Naturale; Francesco Renga - Il meglio di me.

Gli ospiti della terza serata

I conduttori della terza serata del Festival di Sanremo sono Carlo Conti e Laura Pausini con Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Gli ospiti sono Eros Ramazzotti con Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Nella scaletta della terza serata di Sanremo 2026 ritroviamo ancora una volta i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Giovedì 26 febbraio si esibiscono i The Kolors, conduce Daniele Battaglia.

Come si vota

Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da: televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione), giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione). Il risultato della votazione determinerà una classifica (qui la classifica della seconda serata). Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento.