Sanremo 2026, il bel duetto Pausini-Lauro. Applausi per le campionesse olimpiche - Segui la diretta web

Segui con L’Eco il racconto della seconda serata di Sanremo 2026.

Sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini, ci sono Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiscono quindici dei Big artisti in gara, sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto (50%) e della Giuria delle Radio (50%). A fine votazione viene stilata una classifica, di cui vengono alla fine annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Ore 23.50: La confessione della Pausini

Pausini dice di aver mangiato un pochino di mortadella dietro le quinte: «Sono italiana, meglio della mortadella cosa c’è?».

Ore 23.44: È il momento di ballare con i grandi classici degli 883, con Max Pezzali in collegamento dalla nave ormeggiata al largo delle coste di Sanremo canta «Nord, sud, ovest, est» e «Tieni il tempo».

Ore 23.26: J-Ax con «Italia Starter Pack» è il decimo cantante in gara stasera. Prima di lui Chiello e subito dopo Nayt con «Prima che».

J-Ax Nayt

Ore 23.05: L’omaggio alle vittime di Crans-Montana di Achille Lauro. Accompagnato da un coro di venti elementi e dal soprano Valentina Gargano, Achille Lauro ha cantato «Perdutamente», brano intonato da una mamma delle vittime.

Ore 22.55: Tornano sul palco le «Bambole di pezza» che ripropongono la loro «Resta con me».

Le Bambole di Pezza scendono dallo scalone di Sanremo Laura e l’omaggio alle vittime di Cras-Montana

Ore 22.43: Lillo e Fogliati introducono Levante, sempre di un’eleganza impeccabile con il brano «Sei tu».

Ore 22.40: l’applaudito duetto tra Pausini e Lauro sulle note del brano del cantautore «16 marzo», una versione intima e passionale che piace.

Levante Laura Pausini e Achille Lauro hanno duettato al Festival ricevendo un grande applauso

Ore 22.24: Ermal Meta riporta sul palco la sua «Stella stellina», dedicata ai bambini di Gaza.

Ermal Meta

(Foto di RICCARDO ANTIMIANI) Ore 22:13: In omaggio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 arrivano sul palco Francesca Lollobrigida, due ori nel pattinaggio di velocità, e Lisa Vittozzi, oro nel biathlon. Dopo un breve filmato delle recenti gare Carlo Conti lancia le Paralimpiadi invernali dal 6 al 15 marzo: presenti sul palco dell’Ariston Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli nello sci alpino e Giuliana Turra, campionessa del curling. Al termine il saluto di Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida e Lisa Vitozzi vincitrici dell’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli and Giuliana Turra, atleti paralimpici pronti a partecipare alla imminente competizione

Lillo Elettra Lamborghini

Ore 22:07: Veste i panni di co-conduttore anche Lillo, il comico alla prova del Festiva e presenta Elettra Lamborghini con la sua «Voilà» e acompagnata da sei ballerine con ventaglio.

Tommaso Paradiso Pilar Fogliati in una delle sue imitazioni

Ore 21:55: Arriva anche la seconda co-conduttrice Pilar Fogliati ad alto tasso di eleganza poi si lancia nell’imitazione di «Uvetta» uno dei suoi personaggi «snob». E’ lei a presentare Tommaso Paradiso che canta «I romantici».

Il coro dell’Anfass Ore 21:47: L’esibizione del coro dell’Anfass, Associazione Nazionale di Famiglie e Persone condisabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che cantano «Si può dare di più». Che voce! E a loro si unisce anche Laura Pausini per il grande successo di Ruggeri, Tozzi e Morandi. «Chi crede in un sogno può realizzarlo» dice la cantante romagnola che ricorda l’importanza dell’inclusione.

Enrico Nigiotti

Ore 21:28: Scende la scalinata il co-conduttore della seconda serata: Achille Lauro in total white, camicia di seta col fiocco e gioielli che non passano inosservati. «È stato un anno bellissimo: dopo Incoscienti Giovani (il brano che ha proposto l’anno scorso in gara) è successa una magia, gli stadi, la fondazione e oggi anche questo: è successo, è tutto vero», sottolinea l’artista.». E’ lui a presentare i secondi cantanti in gara: LDA e Aka7even. Si balla subito con il loro ritmo coinvolgente di «Poesie clandestine». Tocca poi a Enrico Nigiotti con il brano «Ogni volta che non so volare». Un classico melodico da palco sanremese.

Achille Lauro Patty Pravo LDA e Aka7even

Ore 21:23: Via al televoto e alla gara per 15 Big: le Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. La prima a esibirsi è Patty Pravo con «Opera». Un’esibizione impeccabile con la sua voce avvolgente: per lei ovazione dal pubblico.

Laura Pausini Gianluca Gazzoli si commuove ricordando la mamma

Ore 21:02: Si aggiudica la prima sfida Nicolò Filippucci mentre la seconda sfida è appannaggio di Angelica Bove. Domani sera per loro la finalissima. L’emozione di Gianluca Gazzoli che ricorda la mamma appena scomparsa. «E quest’anno mi ritrovo a coronare il sogno della mia vita, cioè stare su questo palco, il 25 febbraio che è il giorno del compleanno di mia mamma. Spesso la vita ci lancia dei segnali e noi dobbiamo fermarci ogni tanto per coglierli, ogni tanto i sogni si avverano» dice.

Blind, El Ma & Soniko Carlo Conti e Laura Pausini Mazzariello e Angelica Bove

Ore 20.50: Tocca a Laura Pausini, in completo pantaloni nero lurex, aprire la seconda serata del Festival di Sanremo. è lei a introdurre il «compagno di viaggio» Carlo Conti, che perde il microfono. La parola passa subito alle Nuove Proposte, che si misurano in due sfide: Filippucci con Blind, El Ma & Soniko; Mazzariello con Angelica Bove. Li accompagna sul palco Gianluca Gazzoli. A loro lo speciale in bocca al lupo di Pausini: «Ho iniziato come canterete voi e ho vinto qui. Siete fortunatissimi, dimostrate chi siete, non abbiate paura e go go».

Mazzariello Angelica Bove

Niccolò Fillippucci vince la prima sfida delle Nuove Proposte Gianluca Gazzoli con le nuove proposte della prima sfida

I dati della prima serata

Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. In termini di share la prima serata di Sanremo 2026 fa segnare il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74%.

Meglio hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60%, facendo registrare il 65.3% nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, e in total audience; il 65.1% nel 2024 e il 62.5% nel 2023, con Amadeus. «Lo scorso anno, con il record di ascolti, avevo questo sorriso. Quest’anno non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso, la stessa serenità. E questa, credo, per quanto mi riguarda, è la cosa più importante» ha commentato nella conferenza stampa delle 12 Carlo Conti.

La sfida delle Nuove Proposte

Stasera - mercoledì 25 febbraio - seconda serata di Sanremo 2026: la scaletta prevede l’esibizione di 15 dei 30 cantanti Big in gara. L’elenco di chi canta, con l’ordine di uscita, sarà reso noto durante la conferenza stampa. Oggi spazio anche alla prima sfida tra le Nuove Proposte: Niccolò Filippucci, il trio Blind, ElMa e Soniko, Mazzariello, Angelica Bove. Nel corso della gara nelle Nuove Proposte invece voteranno: televoto (con peso del 34% sul risultato della votazione), giuria della sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione), giuria delle radio (con peso del 33% sul risultato della votazione). I 4 artisti in gara saranno suddivisi in due coppie: Niccolò Filippucci contro il trio Blind, ElMa e Soniko e Mazzariello contro Angelica Bove. Ciascuna coppia si esibirà in sfida diretta. Le 2 canzoni più votate in ognuna delle due sfide dirette accederanno alla terza serata.

Lillo Carlo Conti con Pilar Fogliati Achille Lauro

L’inizio della serata, in onda in diretta su Rai 1, è previsto per le 20.40, subito dopo Primafestival. I conduttori della seconda serata di Sanremo 2026 sono Carlo Conti e Laura Pausini con Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Gianluca Gazzoli presenta la gara delle Nuove Proposte.

I 15 cantanti in gara

Questi i 15 Big che tornano stasera in gara all’Ariston, annunciati da Carlo Conti, non in ordine di uscita, ma alfabetico: le Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. Giovedì toccherà invece (sempre in ordine alfabetico e non di performance) a Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da: televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione), giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione). Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).

Gli ospiti