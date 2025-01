Sanremo, annunciati i duetti della serata delle cover - Foto

I duetti di Sanremo 2025

- Annalisa con Giorgia - “Skyfall” (Adele)

- Bresh con Cristiano De André - “Crêuza de mä” (Fabrizio De André)

- Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - “L’anno che verrà” (Lucio Dalla)

- Clara con Il Volo - “The sound of silence” (Simon and Garfunkel)

- Coma_Cose con Johnson Righeira - “L’estate sta finendo” (Righeira)

- Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala - “100 messaggi” (Lazza)

- Fedez con Marco Masini - “Bella stronza” (Marco Masini)

- Francesco Gabbani con Tricarico - “Io sono Francesco” (Tricarico)

- Gaia con Toquinho - “La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni)

- Irama con Arisa - “Say something, I’m giving up on you” (Christina Aguilera)

- Joan Thiele con Frah Quintale - “Che cosa c’è” (Gino Paoli)

- Lucio Corsi con Topo Gigio - “Nel blu dipinto di blu” (Domenico Modugno)

- Marcella Bella con i Twin Violins - “L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano)

- Massimo Ranieri con I Neri per caso - “Quando” (Pino Daniele)

- Modà con Francesco Renga - “Angelo” (Francesco Renga)

- Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band - “Il pescatore” (Fabrizio De André)