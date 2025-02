Sanremo: Finite le esibizioni, ora la classifica dei primi cinque in ordine sparso - Diretta qui

Sta per alzarsi il sipario sulla 75esima edizione del Festival di Sanremo condotto e guidato da Carlo Conti. Sul palco nella prima serata ci saranno Antonella Clerici, Gerry Scotti e Jovanotti. Si apre con un omaggio a Enzo Bosso, il noto compositore e musicista bolognese, morto nel 2020 all’età di 48 anni dopo una lunga e tormentata malattia.

Poi si parte a spron battuto con le esibizioni dei cantanti, in tutto sono 29, per riuscire a terminare intorno all’1.30, almeno questo l’ottimistico obbiettivo del conduttore toscano.

Ora i cinque nomi degli artisti che guidano la classifica, ma in ordine sparso.

1.02: Finiscono qui le esibizioni dei 29 cantanti con i The Kolors

00.40: Francesca Michielin, 28esima cantante in gara con «Fango in paradiso»

00:35 Arriva Rocco Hunt, terzultimo concorrente in gara con «Mille vote ancora».

00.20: Sarah Toscano e poi Joan Thiele

00:12: È il momento di un altro dei cantanti più attesi, Fedez, total black, compresi gli occhi nerissi grazie a delle lenti a contatto colorate.

00.08: Pronti per la novità assoluta Lucio Corsi, efebo, nel suo completo nero con mega spalline gialle.

Lucio Corsi

(Foto di ETTORE FERRARI) 23.52: Clara, stupenda, gara con «Febbre»

23:47: Modà con «Non ti dimentico»

23.42: Brunori Sas con «L’albero delle noci»

Clara

(Foto di Ansa) I Modà

(Foto di Ansa) Brunori Sas

(Foto di Ansa)

23.40: Serena Brancale diciottesima cantante in gara con «Anema e Core»

23.37: Sul palco Tony Effe con la sua serenata per Roma. Vestito tutto di bianco con i capelli lisci pettinati all’indietro.

Tony Effe Serena Brancale Shablo

Olly Massimo Ranieri

23.25: Intesa interpretazione di Massimo Ranieri.

23.15: È il momento di Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

23.07: Sul palco Olly e Elodie.

Elodie

(Foto di ETTORE FERRARI) 22.40: Con Jovanotti anche il campione Olimpico Gimbo Tamberi che conferma la volontà di

Tamberi: «Ci vediamo a Los Angeles 2028» non mollare e mirare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. «Dopo Parigi, sono stati mesi molto duri, perché quando si prova a rincorrere un obiettivo, lo sfiori e il destino ti leva la terra sotto ai piedi, perdi fiducia e il coraggio di rimetterti in gioco», ha aggiunto Tamberi, in smoking nero, accanto a Jovanotti e Carlo Conti. «Riguardando la mia carriera, non hanno fatto differenza le vittorie, ma la volontà di riprovarci. Ci vediamo a Los Angeles 2028»,

Jovanotti

(Foto di Ansa) Jovanotti e Tamberi

(Foto di Ansa) Jovanotti

(Foto di Ansa)

22.25: L’ombelico del mondo, Jovanotti rompe la calma piatta dell’Ariston. Tamburi per le strade, al porto, al forte Santa Tecla, sui balconi delle abitazioni: il ciclone Jovanotti si abbatte su Sanremo, sulle note dell’Ombelico del Mondo. Entra in teatro accompagnato da 10 ballerini di Bollywood, poi con Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è già in platea, abbracciato dal pubblico impazzito. Il tempo di un bacio alla figlia Teresa in platea e Jova, tutto d’oro vestito, è già sul palco, per un medley su I love you baby, Fuori onda, A te

22.13: È il turno di Willy Peyote e subito dopo Rose Villain.

Sorpresa durante l’esibizione di Willie Peyote. Sul palco Luca Ravenna, stand up comedian con numeri da record e amico di Willie Peyote, che si è intrufolato tra i coristi dell’orchestra durante la performance di Grazie ma no grazie per una velocissima apparizione. Un battito di ciglia, una gag situazionista, un solo attimo che spariglia le carte con una nota comica a colorare la performance di Willie Peyote

22.05: Entra Giorgia, elegantissima sia nell’abito, sia nell’esibizione.

Giorgia Rose Villain Jovanotti

21.54: sorpresa all’Ariston, prima dell’esibizione di Noa e Mira Awad, un video messaggio

Papa Francesco: «La pace è possibile. La musica è strumento di pace». registrato sulla pace di Papa Francesco: «La pace è possibile. Cercate di vivere delle belle serate. La musica è bellezza, è strumento di pace, è una lingua che tutti i popoli parlano per raggiungere il cuore di tutti, può aiutare la convivenza degli uomini».

Papa Francesco, il video messaggio all’Ariston

(Foto di Ansa) Noa e Mira Awad

(Foto di Ansa) Achille Lauro

(Foto di Ansa)

21.40: Un serissimo Achille Lauro sul palco dell’Ariston

21.36: Marcella Bella scende le scale, elegante e con un brano molto grintoso.

21.32: Ora sul palco c’è Cristicchi con una giacca vinaccia e paillettes nere. Un’ovazione del pubblico dopo la canzone di Cristicchi.

21.25: Il turno dei Coma Cose con «Cuoricini». Sicuramente i più stilosi sino ad ora.

Coma Cose performs

(Foto di ETTORE FERRARI)

Cristicchi Marcella Bella

21.19: «Lentamente», arriva Irama

21.15: Dopo la pausa si ricomincia con una luccicante Antonella Clerici.

Carlo Conti e Gerry Scotti indossano occhiali scuri, «da saldatore», per presentare Antonella Clerici, «una sorella nel vero senso della parola», dice il direttore artistico, che come promesso sfoggia un abito lungo scintillante in nero e argento, che attraverso le trasparenze lascia intravedere le gambe. «Così sexy non ti avevo mai vista», dice Conti alla «donna che ha ha presentato il maggior numero di festival di Sanremo». «Sono le ultime cartucce», risponde Clerici. L’ironia cede poi il posto alla commozione con il ricordo di Fabrizio Frizzi: «Se fosse ancora con noi ci sarebbe qui un quarto amico, anzi è con noi qui un grande amico», dice Conti mentre in sottofondo si sente la voce di Frizzi cantare Un amico in me. Piange Antonella Clerici, salutando Carlotta Mantovan, vedova del conduttore, seduta in platea.

(Foto di ETTORE FERRARI) 21.06: Semplice ed elegante, vestito nero e coda bianca lunghissima per Noemi.

21.00: Scende le scale dell’Ariston Rkomi, con la giacca bianca a petto nudo: «Il ritmo delle cose»

Conti e Gerry Scotti Rkomi

20.58: Sul palco insieme a Conti arriva Gerry Scotti: «Vi voglio bene!»

20.52: Sul palco Francesco Gabbani, elegantissimo, giacca cravatta e camicia: total black

20.47: Pochissimi preamboli, ed è subito Gaia sul palco con «Chiamo io, chiami tu»

Gaia

(Foto di Ansa) Gabbani

20.46: Carlo Conti inizia a parlare ma l’audio per qualche secondo scompare

20.45: Il commovente omaggio a Ezio Bosso con le sue parole: «La vita e la musica si possono fare in un solo modo, insieme»

Qui l’ordine di uscita dei cantanti in gara

Omaggio a Ezio Bosso 20.45

1 Gaia - Chiamo io chiami tu 20.51

2 Francesco Gabbani- Viva la vita 20.57

3 Rkomi - Il ritmo delle cose 21.06

4 Noemi - Se t’innamori muori 21.12

5 Irama - Lentamente 21.26

6 Coma_Cose - Cuoricini 21.32

7 Simone Cristicchi - Quando sarai piccola 21.38

8 Marcella Bella - Pelle diamante 21.44

9 Achille Lauro - Incoscienti giovani 21.50

Esibizione di Noa e Mira Awad 22.01

10 Giorgia - La cura per me 22.10

11 Willie Peyote - Grazie ma no grazie 22.16

Esibizione di Jovanotti 22.27

12 Rose Villain - Fuorilegge 22.47

13 Olly - Balorda nostalgia 23.03

14 Elodie - Dimenticarsi alle 7 23.06

15 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola 23.16

16 Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore 23.22

Esibizione di Raf (23.35)

17 Tony Effe - Damme ’na mano 23.41

18 Serena Brancale - Anema e core 23.47

19 Brunori Sas - L’albero delle noci 23.53

20 Modà - Non ti dimentico 00.03

21 Clara - Febbre 00.09

22 Lucio Corsi - Volevo essere un duro 00.16

23 Fedez - Battito 00.22

24 Bresh - La tana del granchio 00.38

25 Sarah Toscano - Amarcord 00.44

26 Joan Thiele - Eco 00.55

27 Rocco Hunt - Mille vote ancora 01.01

28 Francesca Michielin - Fango in paradiso 01.07

29 The Kolors - Tu con chi fai l’amore 01.13

