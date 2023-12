Sanremo Giovani, ecco i tre vincitori. E Amadeus svela i titoli delle canzoni dei big

Da «Onda alta» a «La noia», da «Ma non tutta la vita» a «Finiscimi», da «Pazza» a «Spettacolare», da «Apnea» a «Il cielo non ci vuole». C’è di tutto nei titoli delle canzoni di Sanremo annunciati ieri sera nel corso della Finale di Sanremo Giovani 2023 su Rai Uno e RaiPlay. Finale che ha decretato i tre giovani, scelti tra i dodici finalisti, che saliranno sul palco dell’Ariston assieme ai big dal 6 al 10 febbraio prossimo. I testi delle canzoni di Sanremo 2024 si conosceranno, invece, come consuetudine, con l’uscita dedicata alla kermesse del settimanale TV Sorrisi e Canzoni a inizio del prossimo anno.

Amadeus con i tre vincitori della serata finale di Sanremo Giovani. I Bnkr44, Clara e i Santi francesi che parteciperanno a Sanremo 2024

I big

Ma vediamo i titoli delle canzoni dei big. Alessandra Amoroso canterà «Fino a qui», Alfa «Vai!», Angelina Mango «La noia», Annalisa «Sinceramente», BigMama «La rabbia non ti basta», Dargen D’Amico «Onda Alta», Diodato «Ti muovi», Emma «Apnea», Fiorella Mannoia «Mariposa», Fred De Palma «Il cielo non ci vuole», Gazzelle «Tutto qui», Geolier «I p’ me, tu p’ te», Ghali «Casa mia», Il Tre «Fragili», Il Volo «Capolavoro», Irama «Tu no», La Sad «Autodistruttivo», Loredana Bertè «Pazza», Mahmood «Tuta Gold», Maninni «Spettacolare», Mr.Rain «Due Altalene», i Negramaro «Ricominciamo tutto», Renga e Nek «Pazzo di te», i Ricchi e Poveri «Ma non tutta la vita», Rose Villain «Click Boom!», Sangiovanni «Finiscimi», The Kolors «Un ragazzo una ragazza». Sul palco ieri sera con Amadeus anche i big che hanno annunciato con il direttore artistico i titoli dei loro brani.

Nek e Renga Sangiovanni Paola e Chiara

Sanremo Giovani, ecco i vincitori