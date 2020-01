Sanremo, i Pinguini tattici alla conquista del festival

La band bergamasca tra i 22 cantanti in sfida per la 70esima edizione. Tra i nomi resi noti da Amadeus ci sono Piero Pelù, Lauro, Urso, Anastasio, Riki.

Secondo le previsioni i 22 «Big» in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo dovevano essere resi noti il 6 gennaio, in diretta in prima serata su Rai 1, durante lo speciale de «I Soliti Ignoti». Amadeus invece ha sparigliato le carte e comunicato i nomi dei cantanti attraverso un’intervista a «Repubblica», pubblicata il 31 dicembre. In lizza ci sarà anche Bergamo con I Pinguini tattici nucleari, una delle novità nel panorama indie-pop italiano degli ultimi tempi con 15 milioni di visualizzazioni su Youtube, oltre 40 milioni di streaming e record di permanenza consecutiva nella classifica degli album più venduti con «Fuori dall’Hype».