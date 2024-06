Sanremo, l’organo costruito a Leffe suona per don Sueli

A rendere ancora più solenne e partecipata la Messa è stata proprio l’esecuzione musicale, curata dai coristi diretti dalla professoressa Laura Farruggio e accompagnati all’organo dal maestro Andrea Verrando. Le vicende di questo strumento musicale riportano, come don Sueli, in terra bergamasca: inaugurato il 19 marzo 2021, è stato costruito nell’azienda di Corna, in via Gaetano Donizetti.