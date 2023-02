Sanremo, vola la serata dei duetti: share al 66,5%, il più alto dal 1987. Stasera la finale

Sono stati 11 milioni 121 mila, pari al 66.5% di share, i telespettatori che hanno seguito in media (dalle 21.25 all’1.59) su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti, sulle note dei successi degli anni dai ’60 ai 2000. La media del 66.5% raccolta ieri dai duetti di Sanremo rappresenta il dato più alto per la serata del venerdì nella storia del festival dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni Auditel: in quell’anno la serata del venerdì ottenne il 67.50%.