«Seasons» di Maurizio Cattelan apre a Bergamo il 7 giugno

Quattro opere, quattro location

Il progetto si articola in quattro nuove opere , esposte in altrettante sedi tra Città Alta e Città Bassa, costruendo un itinerario visivo e concettuale che invita a riflettere sulla ciclicità dell’esistenza, la memoria collettiva, il declino dei valori e la metamorfosi individuale e sociale. Il titolo, Seasons, richiama esplicitamente le stagioni come simboli universali di passaggio e rinascita, e diventa una metafora potente del tempo che scorre e dell’arte che lo interpreta.

Un percorso espositivo tra luoghi simbolo di Bergamo

Il pubblico potrà scoprire le opere in quattro spazi emblematici della città: la Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione, nel cuore di Città Alta, dove sarà esposta una delle produzioni più recenti di Cattelan; in GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, nella storica sede di via San Tomaso, con un nuovo lavoro inedito; all’Ex Oratorio di San Lupo, spazio della Fondazione Adriano Bernareggi, anch’esso coinvolto con una produzione originale; un sito iconico della città, valorizzato da un’installazione site-specific realizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo.