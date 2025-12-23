Sei secoli d’arte in mostra alla Fiera di Bergamo con 200 espositori

La Fiera apre il 2026 con un viaggio tra arte antica, moderna e contemporanea con oltre 200 espositori e un palinsesto ricco di eventi.

A gennaio il polo di via Lunga ospiterà due importanti manifestazioni del settore: la 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf), dedicata all’arte moderna e contemporanea, e la 9ª edizione di Italian Fine Art (Ifa), rivolta all’arte antica e all’alto antiquariato. Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, Baf e Ifa accoglieranno i visitatori in contemporanea sui 16mila metri quadrati dei padiglioni A e B, dei foyer e della Galleria centrale. Successivamente, Ifa proseguirà fino a domenica 25 gennaio.

Nei giorni feriali l’apertura è pomeridiana, dalle 14 alle 19, mentre nei weekend l’orario è continuato, dalle 10 alle 19. Complessivamente, le due rassegne mettono in mostra oltre 200 realtà espositive, raccontando più di sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento all’arte contemporanea, tra dipinti, sculture, fotografie e design. «Dai grandi nomi che hanno tracciato i capitoli decisivi delle svolte artistiche, fino alle nuove proposte, Baf e Ifa diventano insieme un format inimitabile che consente ad un ampio target di amanti dell’arte di assaporare un itinerario unico nei padiglioni fieristici di via Lunga - spiegano dalla Fiera -. In forte incremento il numero delle richieste di partecipazione a Baf; riconfermata anche per questa edizione di Ifa la presenza della commissione di esperti segnalata dalla Federazione italiana mercanti d’arte per la procedura del vetting, che garantirà il controllo sull’autenticità delle opere».

