Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 23 Dicembre 2025

Sei secoli d’arte in mostra alla Fiera di Bergamo con 200 espositori

A GENNAIO. In via Lunga si apre l’anno con la 21ª edizione di Baf e la 9ª di Ifa, tra dipinti, sculture, fotografie e design.

Un’edizione passata dalla Baf
Un’edizione passata dalla Baf

La Fiera apre il 2026 con un viaggio tra arte antica, moderna e contemporanea con oltre 200 espositori e un palinsesto ricco di eventi.

A gennaio il polo di via Lunga ospiterà due importanti manifestazioni del settore: la 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf), dedicata all’arte moderna e contemporanea, e la 9ª edizione di Italian Fine Art (Ifa), rivolta all’arte antica e all’alto antiquariato. Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, Baf e Ifa accoglieranno i visitatori in contemporanea sui 16mila metri quadrati dei padiglioni A e B, dei foyer e della Galleria centrale. Successivamente, Ifa proseguirà fino a domenica 25 gennaio.

Nei giorni feriali l’apertura è pomeridiana, dalle 14 alle 19, mentre nei weekend l’orario è continuato, dalle 10 alle 19. Complessivamente, le due rassegne mettono in mostra oltre 200 realtà espositive, raccontando più di sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento all’arte contemporanea, tra dipinti, sculture, fotografie e design. «Dai grandi nomi che hanno tracciato i capitoli decisivi delle svolte artistiche, fino alle nuove proposte, Baf e Ifa diventano insieme un format inimitabile che consente ad un ampio target di amanti dell’arte di assaporare un itinerario unico nei padiglioni fieristici di via Lunga - spiegano dalla Fiera -. In forte incremento il numero delle richieste di partecipazione a Baf; riconfermata anche per questa edizione di Ifa la presenza della commissione di esperti segnalata dalla Federazione italiana mercanti d’arte per la procedura del vetting, che garantirà il controllo sull’autenticità delle opere».

Ingresso unico

L’ingresso unico consente di visitare entrambe le manifestazioni. Minori di 12 anni, persone con invalidità al 100% e il relativo accompagnatore accedono gratuitamente. Il biglietto intero è di 15 euro, il ridotto (over 65, persone con disabilità e relativo accompagnatore) costa 8 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
architettura
cinema
Fotografia
design
Elvino Motti
Francesco Hayez
Giuseppe Milesi
Fiera di Bergamo