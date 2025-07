Si riparte dal Filagostino: quattro giorni di musica e gusto a Bonate Sopra

Il Filagosto Festival riparte dalle radici, e lo fa con il Filagostino . Dal 31 luglio al 3 agosto l’area feste di Bonate Sopra ospiterà l’ultima tappa del Summer Tour 2025 organizzato dall’associazione FilagoGiovani, che da oltre vent’anni promuove cultura, musica e partecipazione sul territorio . Dopo le tappe di Filago, Marne e Treviglio, la festa torna a riunire pubblico e volontari per quattro giorni all’insegna della musica dal vivo, della cucina popolare e delle birre artigianali.

Il programma

Il festival si apre giovedì 31 luglio con il punk rock dei Nosedive, preceduti sul palco dai bergamaschi Jerry Moovers, giovane formazione pop rock in ascesa. Venerdì 1 agosto la scena resta punk con il ritorno energico dei Cornoltis, accompagnati dai The Useless4. Sabato 2 agosto l’intera serata sarà affidata al format indipendente di Radio Montello, progetto nato a Seregno che ha seguito e raccontato il tour estivo del Filagosto. La chiusura, domenica 3 agosto, sarà affidata ai suoni folk e cantautorali della Piccola Orchestra Karasciò, preceduta da Luca Telli & Si Loca.

Come sempre, accanto alla musica, ci saranno cucina e birre artigianali: protagonista il birrificio Hopskin di Curno, con l’amatissima FilagostIpa e altre selezioni speciali. Il menù offrirà primi, secondi, pizza e gli scarpinocc de Par del pastificio solidale Aut-lab. L’ingresso è gratuito e l’accesso è possibile da via Salvo D’Acquisto e via Papa Giovanni XXIII.