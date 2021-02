«Sono io la ragazza col fiocco in quella foto con Gianni Morandi»

Dopo l’appello su Facebook del cantante, le parole di Rita Poma svelano il mistero: «Era il 1967 ed eravamo alla caserma Li Gobbi di via Suardi, a Bergamo: quella sera cantò per i militari e i loro familiari durante la festa di Natale». È stato il figlio Igino a spedire la foto a Morandi in un messaggio privato.

«Quella ragazza mora con il fiocco bianco sulla giacca sono io. Eravamo alla caserma Li Gobbi di via Suardi, a Bergamo, e quella sera Gianni Morandi cantò per i militari e i loro familiari durante la festa di Natale del 1967». Le parole di Rita Poma svelano il mistero che lo stesso Morandi aveva contribuito a infittire tre giorni fa postando q uesta fotografia in bianco e nero sul suo profilo Facebook , accanto a un appello piuttosto singolare: «In questa vecchia foto del 1968, si vedono facce di ragazze e ragazzi sorridenti che ascoltano una canzone. Dovremmo essere dalle parti di Bergamo, non ricordo bene dove. Chissà se c’è qualcuno tra loro che si riconosce e sa dov’era questo posto?». La prima a riconoscersi è stata ovviamente la signora Rita, che da tempo ormai vive in Sardegna insieme al figlio Igino, che quella foto è stato lui stesso a spedire il giorno prima in un messaggio privato proprio a Gianni Morandi. «È uno scatto che fa parte della mia vita – spiega Igino Caria – e che ho ritrovato circa due settimane fa tra le foto di mio padre. In quell’immagine ci sono entrambi, mamma e papà (lui è il signore con la cravatta scura accanto alla moglie Rita, ndr). A quell’epoca erano già sposati e abitavano nelle palazzine di via Giovanni Da Campione, dove vivevano le famiglie dei militari di stanza a Bergamo». All’epoca, Bertorio Caria era caporale maggiore alla caserma di via Suardi, dov’è rimasto fino al 1979.