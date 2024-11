Sotto la «pelle» della scultura, studi e visite con l’Accademia Carrara

L’Accademia Carrara riflette sull’arte scultorea, partendo dal proprio patrimonio e offrendo ad addetti ai lavori e al pubblico la possibilità di approfondire temi storico artistici, attraverso un convegno articolato in tre giorni, e grazie anche a un laboratorio e una visita guidata. «La pelle della scultura», questo il titolo della tre giorni di studi (28-30 novembre), realizzata con il contributo della Regione e Direzione generale del Ministero della Cultura, in collaborazione con Scuola Normale Superiore di Pisa, Università Ca’ Foscari Venezia, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e The Burlington Magazine. Il convegno è curato da Giulia Zaccariotto e Gianmarco Russo.

La rivista e la visita guidata

In occasione dell’appuntamento è prevista una serie di iniziative: grazie alla pubblicazione degli atti del convegno, torna alla luce dopo 33 anni, «Osservatorio delle arti», la rivista di storia dell’arte di Accademia Carrara, disponibile in Open Access; tre opere conservate nei depositi verranno esposte nelle sale del museo; sabato 30 novembre il pubblico è invitato a una visita guidata dedicata a medaglie e placchette, statue e busti; accompagna questi giorni una narrazione digitale di alcune opere della collezione.

Le collezioni

«Da sempre la scultura occupa un’importante sezione del Museo - fanno sapere dall’Accademia Carrara - , grazie a numerose donazioni e, in particolare, alla collezione che Federico Zeri ha voluto destinare a Bergamo nel 1998. In anni recenti, più precisamente nel 2022, Mario Scaglia ha donato una delle più importanti raccolte al mondo di medaglie, placchette e bronzi seriali costituita in più di 50 anni di appassionato collezionismo. La Carrara si è così arricchita di uno straordinario capitolo di capolavori plastici, che rappresentano importanti oggetti di studio per gli specialisti e preziosi strumenti tridimensionali per i Servizi Educativi».

La superficie e oltre