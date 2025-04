Stefano Accorsi alla maratona di Milano per la Fondazione Pietro Gamba

Tutto nasce da una cena di beneficenza che ha coinvolto numerosi attori e nel 2011 con la realizzazione per Sky di un documentario insieme al giornalista Riccardo Romani. Accorsi racconta di quel viaggio che lo ha condotto nel cuore della Bolivia tra i campesinos.

Come è stato l’incontro con Pietro Gamba e la sua opera?

«È stata una esperienza incredibile perché mi sono reso conto della grande fatica di Pietro nel portare in quella terra la medicina. I contadini erano molto diffidenti, erano abituati al guaritore locale e quindi un medico, per giunta straniero, non era ben visto. Quando hanno cominciato a comprendere che di certe malattie non si moriva più e che quel camice bianco era lì per loro e poteva davvero guarirli da virus e infezioni, hanno iniziato ad avere fiducia in lui. È diventato un punto di riferimento fondamentale. La vita di questa gente è cambiata grazie a Pietro Gamba».

Cosa l’ha colpita della storia di questo medico bergamasco?

«La sua è una vita straordinaria. Pietro è andato in Sud America per fare il servizio civile. Un’esperienza che doveva durare un anno. A un certo punto si è reso conto che non era così importante il suo apporto come bracciante, ma in quel posto sperduto tra i più poveri c’erano bisogni ben più grandi. È stato testimone di una pandemia di morbillo e davanti ai suoi occhi ha visto bambini - che vivevano lontani chilometri dal presidio sanitario più vicino – morire senza aver ricevuto cure adeguate. In quel momento Pietro, si è ripromesso di tornare in Italia, laurearsi in medicina, prendere una specializzazione in chirurgia e tornare ad Anzaldo per costruire un ospedale. Ecco cosa mi ha colpito della sua storia: non si è fermato alle parole, il suo proposito è diventato realtà. Ha lasciato l’Italia, la sua Bergamo e ha costruito mattone dopo mattone la sua nuova vita in Bolivia. Si è sposato con Margarita Torrez, dottoressa biochimica di origine boliviana e ha avuto quattro figlie. La prima, Silvia, è anatomopatologa e vive in Spagna; spetterà a lei continuare l’opera del padre e della Fondazione a lui intitolata. Insomma, Pietro ha creato davvero qualcosa di meraviglioso che necessita però di costante sostentamento».

Ecco perché da quell’incontro lei continua a dare una mano a Pietro Gamba e alla sua Fondazione. Dagli spot del Cinque per mille, alle presentazioni di eventi e libri. Domenica sarà a Milano per la Maratona nel corso della quale saranno raccolti fondi per l’associazione che opera tra i campesinos.