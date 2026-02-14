Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026
Stupore tra i passanti, un uomo si arrampica con una fune su Palazzo della Libertà - Foto/Video
LA CURIOSITÀ. Passanti stupiti e meravigliati per un uomo che si arrampicava sabato 14 febbraio con una fune sul Palazzo della Libertà a Bergamo.
Bergamo
Prima stupore, poi curiosità e sorrisi divertiti. Qualcuno scatta foto e gira video orientando il telefono verso l’alto. Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio un uomo, imbragato a una fune, sta scalando il Palazzo della Libertà, in pieno centro a Bergamo.
L’uomo misterioso non è altro che un artista, si chiama Luca Piallini ed un poliedrico artista di strada e acrobata. Le sue non sono altro che le prove dello spettacolo che metterà in scena domenica 15 febbraio in occasione dei Giochi Carnevalimpici , eventi organizzati dal Comune di Bergamo per festeggiare il Carnevale.
Un piccolo antipasto che non fa che aumentare l’aspettativa per quello che succederà domenica tra piazza Dante, piazza della Libertà e via Petrarca che, chiuse al traffico, creeranno un unico grande spazio per laboratori, spettacoli e giochi gratuiti per tutta la giornata.
