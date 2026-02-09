Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 09 Febbraio 2026
Il Carnevale a Bergamo: ecco tutto quello che c’è da fare
GLI APPUNTAMENTI. Tutto il programma dal 13 al 22 febbraio a Bergamo: i Giochi Carnevalimpici e la ricca programmazione.
Bergamo
Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura continua l’impegno nel realizzare un programma di iniziative per il Carnevale dedicate a tutta la comunità e realizzate grazie al prezioso contributo del tessuto culturale cittadino.
La programmazione cittadina è come sempre ampia: si snoda nel corso di oltre una settimana, dal 13 al 22 febbraio, e coinvolge tutta la dimensione urbana, dai quartieri a Città Alta: musei, orto botanico e biblioteche offrono proposte per andare alla scoperta del nostro prezioso patrimonio storico, artistico e naturalistico, in modo divertente e inaspettato; a questi si aggiungono le ludoteche, i teatri e i cinema con tante attività a tema.
I Giochi Carnevalimpici
I Giochi Carnevalimpici sono il momento clou del calendario: una grande festa di strada, domenica 15 febbraio, tra Piazza Dante e Palazzo della Libertà, voluta dall’Amministrazione comunale, con l’organizzazione della rete Family Friendly. Il centro cittadino diventa protagonista con tante proposte, ispirate alle Olimpiadi Invernali: su uno sfondo di neve e alte montagne fanno da sfondo a tante postazioni animate da laboratori, spettacoli e momenti di animazione. Altro luogo di attrazione è Piazzale degli Alpini, animato per tre giorni consecutivi da laboratori e truccabimbi
La festa di domenica 15 febbraio
Festa di piazza (per tutti) dalle ore 10.30 alle 18.30 Piazza Dante - Piazza Libertà
Una domenica carnevalesca vi attende sui monti, tra vette imbiancate e una valanga di coriandoli, sciando tra fiocchi e pupazzi di neve, tra alpinisti irriconoscibili artisti. Una Bergamo da protagonisti, creando sculture di ghiaccio e pupazzi al Rifugio Ravasio, gareggiando da veri sportivi della fantasia al Bivacco dell’Orologio con Pandemonium. E poi giù, dal Crinale Italiano, a suon di musica e danze scavallando il Passo del Canzoniere in compagnia di burattini viaggianti, per finire nell’Antro Liberty dove la Caverna diventerà Teatro di narrazioni che scaldano come un focolare. Ma è subito tempo di tornare in pista al Sommo Spiazzo con le maschere e la commedia di Erbamil, a guardarli stupiti cinque Malfatti dalla Fonte del Tritone, ignari dell’ABC dello sport... Solo così si potrà andare Oltre il Muro per giocare con tutti e con Teatro Prova all’Anfiteatro delle Libertà! Vi aspetterà poi all’Altopiano dei Cavilli una sfida molto accesa, come la fiamma olimpica.
La mappa dei luoghi coinvolti e I laboratori e gli spettacoli
Dal 13 al 20 febbraio
CARNEVALE IN MUSICA
Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici, Atrio Scamozziano
Esposizione di documenti (per tutti)
A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai
Nella grande bacheca situata nell’Atrio Scamozziano la musica è protagonista: partiture a stampa o manoscritte e libretti raccontano quanto la musica sia parte integrante ed espressiva del Carnevale, attraverso autori come Saint-Saëns, Strauss e Voss.
Info: [email protected] tel. 035 399430
La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca (lun-ven, ore 9-17.30)
Venerdì 13 febbraio
ore 16.45
A CARNEVALE OGNI PARRUCCO VALE
Biblioteca Regeni
Via della Vittoria 1
Laboratorio (4-8 anni)
Condotto da Giulia Sorrentino
A cura del Sistema Bibliotecario Urbano
Basta una parrucca pazzerella per trasformare completamente il proprio aspetto ed esprimere in piena libertà tutta l’allegria e la follia del Carnevale: scatena la tua fantasia e vieni a costruire il tuo parrucco in biblioteca!
Prenotazione obbligatoria: [email protected] 035 399472
Ogni bambino deve essere accompagnato da una figura adulta
Sabato 14 febbraio
ore 15.45
UN TOPOLINO SOTTO L’ALBERO
Cinema Conca Verde
Via Mattioli 65
Proiezione cinematografica e animazione (5-12 anni)
A cura di SAS
Quando una famiglia di topolini incontra gli umani... la magia ha inizio! Un originale film per famiglie che unisce felicemente live action e animazione e che sorprende nel ribaltamento dei punti di vista.
Biglietti: intero 6€; ridotto (over 65 e under 26) 5.50€ Prevendita consigliata: www.concaverde.sas.18tickets.it
Info: 035 320828
ore 16
UN MONDO A COLORI
Accademia Carrara
Piazza Giacomo Carrara 82
Laboratorio (6-12 anni)
A cura di Fondazione Accademia Carrara
Quando dici Carnevale pensi subito ai colori. Allora l’attività che ti proponiamo quest’anno si svolge in quella che potremmo definire la casa dei colori: vieni in museo e scopri come un pittore li realizza, ci gioca, ci crea tutto un mondo!
Biglietti: bambino 5€; adulto che desidera visitare il museo ingresso ridotto 8€ (salvo gratuità)
Prenotazione obbligatoria: [email protected] 328 1721727
ore 16
MENEGHINO ALLE OLIMPIADI
Auditorium Olmi
Via Sora 4
Spettacolo di burattini (+5 anni)
Di Compagnia Ortoteatro / L’Arca di Noe A cura di Fondazione Ravasio - Museo del Burattino
Meneghino viene convocato alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e la neve si scioglie dal ridere! Tra gare improbabili e battaglie a palle di neve, lui e il suo team rappresentano l’Italia in un torneo fuori dal comune.
Ma dalla gelida Brividonia arriva il perfido Barone Trucchetti, pronto a tutto pur di vincere. Una sfida esilarante tra sport, astuzia e risate!
Biglietti: 5€
Prenotazione consigliata: [email protected] 375 5477303
Da domenica 15 a martedì 17 febbraio
dalle ore 14 alle 19
PAZZA PIAZZA DI CARNEVALE
NXT Bergamo - Piazzale Alpini
Festa in maschera con animazione (per tutti)
A cura di NXT Bergamo
Piazzale Alpini si anima con il Carnival Village e una tre giorni di animazione, attraverso un programma giornaliero tra truccabimbi, gonfiabili e musica dal vivo.
L’animazione è in collaborazione con Mentita & Churri e Sagittafolklan.
Info: www.nxtbergamo.it
Domenica 15 febbraio
ore 16.30
T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO
Teatro San Giorgio
Via San Giorgio 1/F
Spettacolo teatrale (+3 anni)
A cura di Teatro Prova
Un tirannosauro e una topolina possono andare d’accordo? Nooo non possono, sono troppo diversi! O forse no? Insieme, giocando con il cibo e la cucina, i due scoprono un sentimento che trasforma il difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”. L’amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano!
Biglietti: 7€
Prevendita consigliata: www.teatroprova.com Info: 035 4243079
Lunedì e martedì 16 e 17 febbraio
dalle ore 9 alle 16
HOMEBODY CARNEVALE
Teatro di Loreto, Sala Civica Donizetti
Largo Guglielmo Röntgen 4
Laboratorio tra danza, arte e natura (6-10 anni)
A cura di ABC - Allegra Brigata Cinematica
Home Body, il centro estivo di ABC, torna anche quest’anno con due giornate ispirate al tema del Carnevale: per giocare con il corpo attraverso la danza, per scoprire come si travestono gli animali, per costruire nuove maschere fatte con gli elementi della natura. Il divertimento ci aspetta!
Biglietti: 35€ a laboratorio Iscrizione obbligatoria: [email protected]
Martedì 17 febbraio
ore 14.30
IL CARNEVALE DELLE PIANTE
Vestiti di Natura e sfila con noi!
Orto Botanico “Lorenzo Rota”
Scaletta di Colle aperto
Laboratorio con sfilata (+4 anni)
A cura dell’Orto Botanico
Costruiamo insieme il nostro costume vegetale e andiamo a sfilare tra le strade! Con i materiali offerti dalla Natura e l’aiuto delle nostre educatrici, creiamo insieme dei sorprendenti costumi di Carnevale fatti di foglie e frutti. E poi partiamo in sfilata, in un chiassoso e gioioso corteo verde verso il centro di Città Alta.
Iscrizione consigliata: www.eventbrite.it Info: [email protected] 035 399670
ore 16
FESTA DI CARNEVALE A LUDOTECHE UNITE
Parco Turani di Redona
Via Don Gnocchi 3
Pomeriggio ludico-animativo al parco (3-11 anni)
A cura delle Ludoteche Giocagulp e Locatelli
Pomeriggio di gioco e animazione al parco con le amiche e gli amici della Ludoteca Giocagulp e della Ludoteca Locatelli. Alla fine dei giochi, tutti all’oratorio di Redona per la merenda, ma solo dopo aver sfilato per il parco Turani!
Info: [email protected] Ogni bambino deve essere accompagnato da una figura adulta
Giovedì 19 febbraio
ore 20.30
DESERANCE
Teatro Donizetti
Piazza Cavour 15
Spettacolo di circo-teatro (+5 anni)
A cura di Fondazione Teatro Donizetti
Deserance di Circo Zoè è un viaggio acrobatico e musicale: corpi in equilibrio precario, incontri e scontri, fragilità e desiderio. Tra canto lirico e suoni contemporanei, lo spettacolo mescola circo, danza e teatro in un’atmosfera intensa, poetica e vertiginosa.
Biglietti: 20-25€ Info: [email protected] 035 4160 601/602/603
Sabato 21 febbraio
ore 10.30
UN CARNEVALE AL MUSEO
GAMeC
Via San Tomaso 53
Visita guidata (3-6 anni)
A cura di GAMeC
Una visita-gioco tra colori, forme e personaggi delle collezioni GAMeC. Attraverso racconti, osservazioni e piccole attività, i bambini scoprono l’arte come fosse una festa in maschera, dando spazio alla fantasia e al divertimento.
Prenotazione obbligatoria: [email protected] 035 270272
ore 15.30
UN GIORNO DA RE
Civico Museo Archeologico Piazza Cittadella 9
Laboratorio (5-10 anni)
A cura del Centro Didattico del Civico Museo Archeologico
Dall’antichità gli atleti che vincevano le gare olimpiche trascorrevano una giornata da re ed erano considerati dei veri e propri eroi. Vieni al laboratorio e prova anche tu l’emozione di indossare la corona di alloro!
Prenotazione obbligatoria: [email protected]
Domenica 22 febbraio
ore 10.45 e 16.30
SCOTCH
Teatro San Giorgio
Via San Giorgio 1/F
Spettacolo teatrale (1-4 anni)
Di ABC Allegra Brigata Cinematica
Ispirato a Un gioco di Hervé Tullet, Scotch parte da un oggetto semplice, quotidiano e lo trasforma in un compagno di giochi, una fonte inesauribile di possibilità di movimento, un personaggio con sentimenti ed emozioni che accompagna i piccoli spettatori in un viaggio tra giochi spensierati e zone buie.
Biglietti: 7€ Prevendita consigliata: www.teatroprova.com Info: 035 4243079
ore 15
ANIMALI DA MEDAGLIA!
Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” Piazza Cittadella 10
Laboratorio per famiglie con bambini (6-11 anni)
A cura del Museo Civico in collaborazione con Associazione Didattica Naturalistica
La proposta prende spunto dallo spirito delle Olimpiadi per scoprire i grandi “campioni” del mondo naturale. Attraverso giochi, osservazioni e piccole sfide, i partecipanti, stimolati alla curiosità e con spirito di squadra, conoscono animali con primati che li rendono straordinari.
Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it
ore 15.30
COLORI IN MOVIMENTO
Museo Diocesano “Adriano Bernareggi”
Piazza Duomo 5
Visita al museo con piccole attività (6-10 anni)
A cura dei Dipartimenti Educativi
A Carnevale il museo si trasforma in un campo di gioco a colori! Ispirato allo spirito dei Giochi Olimpici, il percorso invita grandi e bambini a esplorare i colori nell’arte: ognuno dei cinque colori dei cerchi olimpici diventa una sfida, un’emozione, un nuovo sguardo sulle opere.
Biglietti: bambino 2€; adulto 4€ Prenotazione obbligatoria: [email protected] 035 278151.
