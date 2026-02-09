Il Carnevale a Bergamo: ecco tutto quello che c’è da fare

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura continua l’impegno nel realizzare un programma di iniziative per il Carnevale dedicate a tutta la comunità e realizzate grazie al prezioso contributo del tessuto culturale cittadino.

La programmazione cittadina è come sempre ampia: si snoda nel corso di oltre una settimana, dal 13 al 22 febbraio, e coinvolge tutta la dimensione urbana, dai quartieri a Città Alta: musei, orto botanico e biblioteche offrono proposte per andare alla scoperta del nostro prezioso patrimonio storico, artistico e naturalistico, in modo divertente e inaspettato; a questi si aggiungono le ludoteche, i teatri e i cinema con tante attività a tema.

I Giochi Carnevalimpici

I Giochi Carnevalimpici sono il momento clou del calendario: una grande festa di strada, domenica 15 febbraio, tra Piazza Dante e Palazzo della Libertà, voluta dall’Amministrazione comunale, con l’organizzazione della rete Family Friendly. Il centro cittadino diventa protagonista con tante proposte, ispirate alle Olimpiadi Invernali: su uno sfondo di neve e alte montagne fanno da sfondo a tante postazioni animate da laboratori, spettacoli e momenti di animazione. Altro luogo di attrazione è Piazzale degli Alpini, animato per tre giorni consecutivi da laboratori e truccabimbi

La festa di domenica 15 febbraio

Festa di piazza (per tutti) dalle ore 10.30 alle 18.30 Piazza Dante - Piazza Libertà

Una domenica carnevalesca vi attende sui monti, tra vette imbiancate e una valanga di coriandoli, sciando tra fiocchi e pupazzi di neve, tra alpinisti irriconoscibili artisti. Una Bergamo da protagonisti, creando sculture di ghiaccio e pupazzi al Rifugio Ravasio, gareggiando da veri sportivi della fantasia al Bivacco dell’Orologio con Pandemonium. E poi giù, dal Crinale Italiano, a suon di musica e danze scavallando il Passo del Canzoniere in compagnia di burattini viaggianti, per finire nell’Antro Liberty dove la Caverna diventerà Teatro di narrazioni che scaldano come un focolare. Ma è subito tempo di tornare in pista al Sommo Spiazzo con le maschere e la commedia di Erbamil, a guardarli stupiti cinque Malfatti dalla Fonte del Tritone, ignari dell’ABC dello sport... Solo così si potrà andare Oltre il Muro per giocare con tutti e con Teatro Prova all’Anfiteatro delle Libertà! Vi aspetterà poi all’Altopiano dei Cavilli una sfida molto accesa, come la fiamma olimpica.

teatro, cinema, feste in piazza per il Carnevale a Bergamo. Al Conca Verde «Un topolino sotto l’albero»

La mappa dei luoghi coinvolti e I laboratori e gli spettacoli

Dal 13 al 20 febbraio

CARNEVALE IN MUSICA

Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici, Atrio Scamozziano

Esposizione di documenti (per tutti)

A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai

Nella grande bacheca situata nell’Atrio Scamozziano la musica è protagonista: partiture a stampa o manoscritte e libretti raccontano quanto la musica sia parte integrante ed espressiva del Carnevale, attraverso autori come Saint-Saëns, Strauss e Voss.

Info: [email protected] tel. 035 399430

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca (lun-ven, ore 9-17.30)

Venerdì 13 febbraio

ore 16.45

A CARNEVALE OGNI PARRUCCO VALE

Biblioteca Regeni

Via della Vittoria 1

Laboratorio (4-8 anni)

Condotto da Giulia Sorrentino

A cura del Sistema Bibliotecario Urbano

Basta una parrucca pazzerella per trasformare completamente il proprio aspetto ed esprimere in piena libertà tutta l’allegria e la follia del Carnevale: scatena la tua fantasia e vieni a costruire il tuo parrucco in biblioteca!

Prenotazione obbligatoria: [email protected] 035 399472

Ogni bambino deve essere accompagnato da una figura adulta

Sabato 14 febbraio

ore 15.45

UN TOPOLINO SOTTO L’ALBERO

Cinema Conca Verde

Via Mattioli 65

Proiezione cinematografica e animazione (5-12 anni)

A cura di SAS

Quando una famiglia di topolini incontra gli umani... la magia ha inizio! Un originale film per famiglie che unisce felicemente live action e animazione e che sorprende nel ribaltamento dei punti di vista.

Biglietti: intero 6€; ridotto (over 65 e under 26) 5.50€ Prevendita consigliata: www.concaverde.sas.18tickets.it

Info: 035 320828



ore 16

UN MONDO A COLORI

Accademia Carrara

Piazza Giacomo Carrara 82

Laboratorio (6-12 anni)

A cura di Fondazione Accademia Carrara

Quando dici Carnevale pensi subito ai colori. Allora l’attività che ti proponiamo quest’anno si svolge in quella che potremmo definire la casa dei colori: vieni in museo e scopri come un pittore li realizza, ci gioca, ci crea tutto un mondo!

Biglietti: bambino 5€; adulto che desidera visitare il museo ingresso ridotto 8€ (salvo gratuità)

Prenotazione obbligatoria: [email protected] 328 1721727





Appuntamenti anche all’orto Botanico ore 16

MENEGHINO ALLE OLIMPIADI

Auditorium Olmi

Via Sora 4

Spettacolo di burattini (+5 anni)

Di Compagnia Ortoteatro / L’Arca di Noe A cura di Fondazione Ravasio - Museo del Burattino

Meneghino viene convocato alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e la neve si scioglie dal ridere! Tra gare improbabili e battaglie a palle di neve, lui e il suo team rappresentano l’Italia in un torneo fuori dal comune.

Ma dalla gelida Brividonia arriva il perfido Barone Trucchetti, pronto a tutto pur di vincere. Una sfida esilarante tra sport, astuzia e risate!

Biglietti: 5€

Prenotazione consigliata: [email protected] 375 5477303

Da domenica 15 a martedì 17 febbraio

dalle ore 14 alle 19

PAZZA PIAZZA DI CARNEVALE

NXT Bergamo - Piazzale Alpini

Festa in maschera con animazione (per tutti)

A cura di NXT Bergamo

Piazzale Alpini si anima con il Carnival Village e una tre giorni di animazione, attraverso un programma giornaliero tra truccabimbi, gonfiabili e musica dal vivo.

L’animazione è in collaborazione con Mentita & Churri e Sagittafolklan.

Info: www.nxtbergamo.it

La conferenza stampa delle manifestazioni per Carnavale Domenica 15 febbraio

ore 16.30

T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO

Teatro San Giorgio

Via San Giorgio 1/F

Spettacolo teatrale (+3 anni)

A cura di Teatro Prova

Un tirannosauro e una topolina possono andare d’accordo? Nooo non possono, sono troppo diversi! O forse no? Insieme, giocando con il cibo e la cucina, i due scoprono un sentimento che trasforma il difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”. L’amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano!

Biglietti: 7€

Prevendita consigliata: www.teatroprova.com Info: 035 4243079

Lunedì e martedì 16 e 17 febbraio

dalle ore 9 alle 16

HOMEBODY CARNEVALE

Teatro di Loreto, Sala Civica Donizetti

Largo Guglielmo Röntgen 4

Laboratorio tra danza, arte e natura (6-10 anni)

A cura di ABC - Allegra Brigata Cinematica

Home Body, il centro estivo di ABC, torna anche quest’anno con due giornate ispirate al tema del Carnevale: per giocare con il corpo attraverso la danza, per scoprire come si travestono gli animali, per costruire nuove maschere fatte con gli elementi della natura. Il divertimento ci aspetta!

Biglietti: 35€ a laboratorio Iscrizione obbligatoria: [email protected]

Tanti laboratori in città per il Carnevale a Bergamo Martedì 17 febbraio

ore 14.30

IL CARNEVALE DELLE PIANTE

Vestiti di Natura e sfila con noi!

Orto Botanico “Lorenzo Rota”

Scaletta di Colle aperto

Laboratorio con sfilata (+4 anni)

A cura dell’Orto Botanico

Costruiamo insieme il nostro costume vegetale e andiamo a sfilare tra le strade! Con i materiali offerti dalla Natura e l’aiuto delle nostre educatrici, creiamo insieme dei sorprendenti costumi di Carnevale fatti di foglie e frutti. E poi partiamo in sfilata, in un chiassoso e gioioso corteo verde verso il centro di Città Alta.

Iscrizione consigliata: www.eventbrite.it Info: [email protected] 035 399670

ore 16

FESTA DI CARNEVALE A LUDOTECHE UNITE

Parco Turani di Redona

Via Don Gnocchi 3

Pomeriggio ludico-animativo al parco (3-11 anni)

A cura delle Ludoteche Giocagulp e Locatelli

Pomeriggio di gioco e animazione al parco con le amiche e gli amici della Ludoteca Giocagulp e della Ludoteca Locatelli. Alla fine dei giochi, tutti all’oratorio di Redona per la merenda, ma solo dopo aver sfilato per il parco Turani!

Info: [email protected] Ogni bambino deve essere accompagnato da una figura adulta

Giovedì 19 febbraio

ore 20.30

DESERANCE

Teatro Donizetti

Piazza Cavour 15

Spettacolo di circo-teatro (+5 anni)

A cura di Fondazione Teatro Donizetti

Deserance di Circo Zoè è un viaggio acrobatico e musicale: corpi in equilibrio precario, incontri e scontri, fragilità e desiderio. Tra canto lirico e suoni contemporanei, lo spettacolo mescola circo, danza e teatro in un’atmosfera intensa, poetica e vertiginosa.

Biglietti: 20-25€ Info: [email protected] 035 4160 601/602/603

Gli organizzatori del Carnevale a Bergamo Sabato 21 febbraio

ore 10.30

UN CARNEVALE AL MUSEO

GAMeC

Via San Tomaso 53

Visita guidata (3-6 anni)

A cura di GAMeC

Una visita-gioco tra colori, forme e personaggi delle collezioni GAMeC. Attraverso racconti, osservazioni e piccole attività, i bambini scoprono l’arte come fosse una festa in maschera, dando spazio alla fantasia e al divertimento.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] 035 270272

ore 15.30

UN GIORNO DA RE

Civico Museo Archeologico Piazza Cittadella 9

Laboratorio (5-10 anni)

A cura del Centro Didattico del Civico Museo Archeologico

Dall’antichità gli atleti che vincevano le gare olimpiche trascorrevano una giornata da re ed erano considerati dei veri e propri eroi. Vieni al laboratorio e prova anche tu l’emozione di indossare la corona di alloro!

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Domenica 22 febbraio

ore 10.45 e 16.30

SCOTCH

Teatro San Giorgio

Via San Giorgio 1/F

Spettacolo teatrale (1-4 anni)

Di ABC Allegra Brigata Cinematica

Ispirato a Un gioco di Hervé Tullet, Scotch parte da un oggetto semplice, quotidiano e lo trasforma in un compagno di giochi, una fonte inesauribile di possibilità di movimento, un personaggio con sentimenti ed emozioni che accompagna i piccoli spettatori in un viaggio tra giochi spensierati e zone buie.

Biglietti: 7€ Prevendita consigliata: www.teatroprova.com Info: 035 4243079